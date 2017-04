Resumo: 178º Episódio - 6 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Afonso entra em convulsões e, por sorte, Daniela volta ao quarto, o que obriga Francisca a ajudar o sobrinho. Ao ouvir o alarme, Jorge e uma médica também ajudam a acalmar o jovem com medicamentos.

Gonçalo procura Pilar e revela que o beijo que aconteceu entre eles não foi acidental mas respeita a sua decisão de se manter afastada. Subtilmente, convida-a para jantar no seu barco, somente como amigos.

Helena encontra Amália muito bem disposta a falar num chat. Aproveita o momento para repreender a mãe por ser tão intransigente com Edite. Esta aparece e informa que já comprou o bilhete de regresso a São Tomé, deixando a irmã triste.

Clara entra no quarto de Afonso e ao ver a cama vazia, fica desesperada, com medo que Afonso tenha morrido. Jorge tranquiliza-a e explica que o levaram para fazer uma TAC. Clara fica em choque ao saber que foi Francisca quem salvou o irmão.

Manel procura Gonçalo para perceber o que este pretendia falar consigo. No entanto, este respeita o acordo que fez com Helena e fala somente de coisas triviais.

No supermercado, Preciosa tem um ataque de choro e Diana percebe que isso está relacionado com Ricardo. De facto, quando o seu telefone toca, Preciosa vê que é Ricardo a ligar e rejeita a chamada. Mais tarde, este aparece e Preciosa esconde-se para não ter de falar com ele. Diana presencia isso e inventa que a colega já saiu do trabalho.

Dolores faz-se de convidada no casamento de Bárbara e Miguel. Este, por sua vez, inventa uma desculpa para poder ir ao Algarve tentar localizar Simone. Bárbara fica desconfiada.

Na casa de chá, Raul entrega um documento com a minuta da escritura do negócio a Miranda para lhe provar que não está a mentir. Esta fica boquiaberta.

Sebastião avisa Manel para ter cuidado, para proteger Clara o inspector está sempre a meter-se em confusões.

Na fábrica de azulejos, Francisca tenta perceber quem vai ficar com as ações de Marta mas Vicente não revela a verdade.

Bárbara chega a casa e fala em turbilhão do casamento e de Miguel. Pilar pede algum recato à filha pois a sua irmã Mafalda não está nada bem.

Henrique partilha com Liliana os seus planos para expandir o hostel. Esta alegra-se com isso e agradece-lhe a sua amizade. Henrique incentiva-a a mandar sms a Cruz para Tomané perceber que ela não está morta.

Joel fala com Amália no chat com um perfil falso e vai vendo as suas reações. Esta sorri com os elogios. Nem de propósito, Alex e Cátia alertam os associados da AVA a terem cuidado com os perfis falsos e com os perigos da internet. Aconselham-nos a não dar os dados pessoais a ninguém desconhecido.

Gabriel fica triste com a partida da mãe e Edite omite que vai embora por causa de Amália mas Helena acaba por revelar tudo. Gabriel decide que vai falar com a avó.

Tal como combinado, Manel vai buscar o bebé Carlos para ficar consigo, em sua casa. Francisca aproveita para se vangloriar de ter salvo Afonso. Ainda sugere também ir com Manel e jantar em sua casa mas este rejeita essa hipótese, de imediato.

Pilar chega ao barco de Gonçalo e vem muito elegante. Gonçalo fica rendido à sua beleza e Pilar observa com agrado os preparativos românticos. Gonçalo abre champanhe e depois de se elogiarem, envolvem-se aos beijos.

Diana visita Clara para saber de Afonso. Abraça-a com carinho e Clara comove-se com isso. Diana tenta esclarecer toda a situação enquanto Clara mede o que lhe dizer para não a agitar.