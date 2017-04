Resumo: 177º Episódio - 5 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guilherme fica preocupado ao saber que Afonso está hospitalizado e Lobo tranquiliza o filho. A criança mostra vontade que o pai seja namorado de Clara, deixando-o embaraçado.

Vicente questiona Pilar por ter passado as ações de Marta a Clara. Na sua opinião, a sobrinha não percebe nada do negócio mas Pilar fica ainda mais convicta de ter tomado a decisão certa pois considera que o ex-marido está descontrolado com o poder. Vicente sente-se injustiçado perante toda a família.

Sebastião procura Mafalda, preocupado com o seu afastamento. Vem convidá-la para jantar mas esta recusa, alegando não se estar a sentir bem. Este ainda se oferece para a acompanhar no dia a seguinte a tirar o penso mas Mafalda prefere ir com a mãe.

Diana mente a Gabriel sobre a consulta com Francisca e conta a conversa que teve com Edite, dando a entender que a relação deles está condenada por causa da discordância da mãe de Gabriel.

Daniela começa aos poucos a afastar-se de Francisca e revolta-se quando esta não autoriza a sua visita a Afonso, no hospital.

Clara presta novo depoimento na PJ e é Luísa quem a interroga. No entanto, não revela a razão da sua ida à quinta. Luísa sugere que tanto ela como o irmão teriam vontade de vingança da madrasta mas Clara defende o irmão com unhas e dentes. À saída, Clara cruza-se com Manel que lhe pede desculpa, uma vez mais.

Gisela faz nova tentativa de terminar o namoro com Quim mas este organiza um jantar romântico no hostel e esta perde a coragem. Fica muito nervosa ao ver Lucas aparecer e vai até à casa de banho. Este apanha-a desprevenida e beija-a de surpresa.

Ao ver Tomané em paz com Helder, Liliana elogia-os mas Tomané trata-a com desprezo. Henrique intervém e não deixa Tomané alongar-se mais e apoia Lili.

Cátia interroga a mãe, quer saber se esta está a ponderar voltar para Raul. Miranda fica surpreendida e garante à filha que não volta a cair no mesmo erro.

Ricardo surpreende Preciosa com uma garrafa de vinho para comemorarem a primeira noite juntos. No entanto, conforme se vão envolvendo este fica desconfortável e não consegue continuar. Preciosa fica triste mas disfarça.

Cruz conhece Liliana no bar de Lobo e fica impressionado com a sua beleza. Henrique incentiva-a a conhecer melhor este admirador.

Francisca sugere a Manel que leve Carlos para sua casa para se ir habituando a estar com o filho. Ao vê-lo ali, Daniela não fala a Manel e Francisca repreende-a por isso. De seguida, Francisca surpreende a filha adotiva explicando que vão visitar Afonso ao hospital.

Na fábrica de azulejos, Lucas surpreende Armando e Gisela. Aproveita para pedir desculpa a Armando e dá-lhe os parabéns pelo sucesso do negócio da “Dolorosa”.

Dolores boicota Raul no supermercado e faz com que este chegue atrasado.

Depois de mais uma consulta, Mafalda chega a casa muito revoltada e derrotada com a perspectiva que a vida lhe reserva. Terá de fazer radioterapia e tratamentos hormonais que a impedirão de ser mãe tão depressa. Receia que Sebastião não queira esperar tanto tempo e desaba a chorar com saudades da sua vida antiga.

Na adega do hostel, Clara pede a Gonçalo alguma flexibilidade nos seus horários de trabalho e este assente, tendo em conta a situação do seu irmão. À saída, Clara cruza-se com Manel que veio buscar Sebastião e este reconhece que foi muito inflexível com ela. Mostra-se arrependido e Clara quase vacila mas depois segue o seu caminho.

Daniela e Francisca visitam Afonso no hospital. Daniela fala a chorar ao irmão enquanto a mãe adotiva se mantém recuada. Depois de Daniela sair, Francisca aproxima-se e ameaça Afonso de morte. O seu batimento cardíaco acelera e os sinais vitais dão sinal de emergência. Afonso entra em convulsões e, por sorte, Daniela volta ao quarto, o que obriga Francisca a ajudar o sobrinho. Ao ouvir o alarme, Jorge e uma médica também ajudam a acalmar o jovem com medicamentos.