Resumo: 176º Episódio - 4 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Dolores vai com Nelson à consulta com Francisca mas, ao fim de pouco tempo, esta manda-a sair pois Dolores não deixa o filho falar. Esta fica muito irritada mas acaba por se deslumbrar ao ver a decoração da casa de Francisca e fica entretida a observar tudo.

Já a sós com a psiquiatra, Nelson consegue verbalizar tudo o que sente e Francisca conclui que a sua falta de ar acontece em situações de stress.

Raul procura Cátia na casa de chá e pede desculpa à filha mas esta não o quer ouvir. Não consegue perdoar o pai e Alex acaba mesmo por intervir e por pedir a Raul que vá embora.

Ao ver o cuidado de Amália com Gabriel, Edite comenta que gosta disso. No entanto, Amália responde azeda à filha e Edite decide apressar o seu regresso a São Tomé.

Depois de analisar o depoimento de Francisca, Luísa sente que algo não bate certo e anota a morada da quinta para ir lá pessoalmente. Manel tenta demovê-la, em vão, de investigar mais.

Marta visita Afonso no hospital e fica animada com a possibilidade de o irmão a ouvir. Diz-lhe palavras de incentivo. Clara fica indignada ao saber que Francisca não deixa Daniela visitar o irmão e decide ela mesma ir buscar a irmã.

Preciosa pergunta a Ricardo em que hospital Afonso está internado e fica desconfiada da sua hesitação em responder. Ricardo faz-se de vítima e desculpa-se com os seus problemas familiares para não estar presente na relação com Preciosa.

No ginásio, Gisela sente-se cada vez mais culpada por Quim depositar em si toda a sua felicidade. Ainda fica com mais remorsos quando Lucas também aparece para treinar. Ao ver Gi aos beijos com Quim, Lucas finge sentir-se mal mas é por pouco tempo pois Quim põe-se logo a postos para o socorrer com respiração boca-a-boca.

Enquanto fazem compras, Armando pergunta como foi a consulta de Nelson com Francisca e este recusa-se a contar para não ter de ouvir a mãe. Este cruza-se com Preciosa e esta finge estar feliz com Ricardo, deixando Nelson desiludido.

Jorge chama a atenção de Francisca por estar a dar pouca atenção a Diana. Esta justifica-se e promete que vai compensar. Quando fala a sós com Diana, esta não revela à psiquiatra pque deixou a medicação e disfarça que está mais agitada por causa da negativa no exame.

Luísa vai até à quinta dos Resende e fica a saber por um vizinho que Clara também esteve lá na noite em que Afonso foi baleado.

Helena confronta Gonçalo e pede-lhe mais algum tempo para conseguir contar a verdade a Manel sobre a sua paternidade. Gonçalo assente mas ressalva que não esperará muito tempo.

Mafalda chora e desabafa com Bárbara sobre o estado em que ficaram as suas mamas. Sente-se diminuída como mulher e receia que Sebastião a rejeite por isso. Bárbara desvaloriza mas entende o que a irmã sente.

Vicente fica muito incomodado ao saber que Pilar passou uma procuração a Clara com as ações de Marta. Sente-se posto em causa com isso e ainda pede a Clara que reconsidere mas esta mantém-se firme.

Teresa procura Francisca para a avisar que vai defender os netos dela e para começar quer tirar Daniela lá de casa. Cheia de raiva, Francisca aperta o pescoço à mãe e ameaça-a de a internar num hospício.

Helena surpreende Clara no hospital e mostra-se solidária com ela. Tenta sensibilizar Clara em relação ao que Manel sentiu ao saber que ela esteve envolvida no assalto onde Carlos morreu e agora a situação inverteu-se. Clara não consegue pensar em mais nada enquanto Afonso não recuperar.

Manel explica-se diante de Luísa por ter mentido acerca da presença de Clara na quinta, na noite em sua Afonso foi alvejado. Implora-lhe para não envolva Clara na investigação para que esta não seja prejudicada. Luísa alerta-o para não mentir mais ou abrirá um processo disciplinar contra ele.