Resumo: 175º Episódio - 3 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Quim vai visitar Lucas para não o deixar sozinho. Nesse momento, Gisela chega também, depois de ter dito a Quim que ia sair com amigas. Esta gela ao ver ali o namorado mas Quim não percebe nada. Este decide tomarem conta de Lucas, em conjunto.

Helder prepara tudo para ir embora mas Tomané consegue chegar a tempo de o evitar. Revela que já sabe tudo sobre o que aconteceu com Soraia e fazem as pazes, unindo-se e apoiando-se mutuamente.

Dolores opõe-se quando Nelson afirma que vai marcar consulta com Francisca. Esta conversa com Alice quando Nelson telefona. Dolores agarra no telefone e fala por cima do filho.

Preocupado, Lobo decide retirar as câmaras de vigilância que colocaram na estação ferroviária. Ricardo também está cheio de medo de serem apanhados pelos homens do Curador.

Manel encontra Helena com pertences de Carlos na mão a chorar e consola a mãe. Helena fica cheia de remorsos ao ouvir o filho enaltecer o seu casamento com Carlos em comparação com o seu casamento com Clara. Depois de ter baleado Afonso, Manel reconsidera a sua posição em relação a Clara.

De noite, Gonçalo visita, novamente, Pilar e bebem um bom vinho. Este aproxima-se de Pilar e olha-a intensamente, acabando mesmo por beijá-la. Pilar fica muito constrangida e pede-lhe que vá embora.

Na casa de chá, Diana aborda Edite e pede desculpa pelo seu surto. Edite mostra-se compreensiva mas não esconde que está preocupada com o filho e com a sua felicidade.

Quim decide ser dador de sangue depois de Manel explicar que não custa nada. Este recebe um telefonema de Gonçalo que lhe pede para se encontrarem. Helena chega depois de Manel já ter saído e, ao saber que o filho foi ao encontro de Gonçalo, fica alarmada e sai disparada.

Clara conta a Pilar que Manel fez um acordo com Francisca. Pilar reconhece que isso salvou Afonso de ser preso. Para garantir que Francisca não fica impune, Clara implora à tia para que volte ao ativo e que a ajude a investigar a morte de Laura.

Helena chega à adega antes de Manel e consegue evitar que Gonçalo revele a verdade ao filho. Manel fica desconfiado e com a sensação que ficou alguma coisa por dizer mas Gonçalo disfarça e desvia o assunto.

Depois de retirar o dreno e os pontos, Mafalda vê como ficou o seu peito. Tenta manter-se forte mas chora de desilusão ao ver o estado em que o seu peito ficou.

Clara conversa com Afonso que se mantém inconsciente e ao sentir a mão do irmão a mexer, chama a enfermeira. No entanto, uma médica explica que isso acontece porque reduziram os sedativos e que ele pode ter ouvido as suas palavras e ter reagido ao estímulo.

De volta a casa, Helena está mais calma. Manel fica irritado com a visita inesperada de Francisca mas Helena e Amália ficam felizes de ver o bebé Carlos. Apesar das tentativas de Francisca, Manel mantém a sua posição em relação a querer a guarda total do filho.

Marta encontra-se com Daniela, às escondidas para lhe contar o estado de Afonso. Daniela está muito preocupada com o irmão e quer visitá-lo. Revela mesmo a Marta que tem medo que o irmão morra também.

Teresa procura Vicente para partilhar com o filho que já sabe tudo sobre Francisca. Apesar dos remorsos da mãe, Vicente sente pouca compaixão por ela e aconselha-a a não fazer nada que os prejudique ainda mais.