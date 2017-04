Resumo: 174º Episódio - 01 de abril (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ao telefone, Edite conta a Timóteo que conseguiu fechar negócio com um distribuidor para comercializar o seu chocolate. Aproveita para partilhar também a cena que Diana fez no almoço. Depois de desligar, Edite ajuda Helena a procurar trabalho.

Jorge entra em casa e fica preocupado ao saber que Diana passou mal. Gabriel desvaloriza o sucedido enquanto Diana se sente muito envergonhada por ter feito uma cena à frente da mãe do namorado.

Gonçalo procura Vicente para se explicar por causa de Pilar e garante não há nada entre eles.

Ricardo mostra o localizador com GPS que preparou a Lobo e este decide que será Ricardo a colocá-lo no carro de Rafael pois este não o conhece.

Ao ver Francisca chegar à PJ para depor, Luísa manda Manel sair da sua sala.

Apreensivo, Manel observa Francisca e Luísa ao longe. Francisca mantém a história que Manel contou e recusa-se a apresentar queixa contra o sobrinho. Luísa estranha esta dizer que foi tudo resultado de uma brincadeira de mau gosto.

Na estação ferroviária, Lobo e Ricardo observam Rafael e quando este se afasta do carro, Lobo coloca o localizador debaixo do carro. Dão algum tempo e depois seguem-no. Em determinada altura, o sinal pára e quando se dirigem à rua de onde vem o sinal, encontram o localizador em cima de um contentor do lixo. Alarmado, Lobo dá indicação a Ricardo para que não mexa em nada e que continue a andar.

Manel fica aliviado ao saber que Francisca corroborou a sua mentira perante a polícia e não se comove com o seu discurso hipócrita.

Gonçalo procura Helena e apesar dos seus apelos para que se afaste, está decidido a contar a Manel que é o seu pai biológico. Helena alerta-o para o facto de Manel poder reagir muito mal.

Tomané confunde o nome de Beta e chama-lhe Liliana. Esta perde a paciência, de vez, quando a própria Liliana chega e pede para falar a sós com Tomané. Beta desiste e vai embora. Já sozinhos, Liliana partilha com Tomané que Helder passou mal por causa da ex-mulher e apela para que este faça as pazes com o irmão.

Bárbara vai tratando de vários assuntos relacionados com o casamento enquanto Miguel se sente pressionado por não ter a sua situação resolvida. Recusa mesmo marcar uma data e Bárbara vê isso como desinteresse.

Em conversa com Clara, Manel fala com desconforto da proximidade de Lobo. Por sua vez, Clara fica furiosa ao saber que Manel negociou com Francisca não reabrir a investigação da morte de Laura. Sente-se traída por Manel e frustrada por não poder vingar a morte da mãe.

Jorge percebe que Diana está mais agitada do que o costume. Esta fica alarmada ao saber que Afonso está no hospital por ter sido baleado. Diana partilha ainda com o pai que Francisca não tem estado muito disponível para si. Miguel chega e conta feliz que já sabe onde Simone, a sua mulher, se encontra.