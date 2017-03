Resumo: 173º Episódio - 31 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sebastião e Mafalda tomam café no hostel quando este lhe pergunta se sabe quando ela começará a radioterapia. Mafalda responde de forma evasiva.

Vicente procura Clara para que esta lhe diga porque razão Afonso estava na quinta com Francisca. Esta confessa ao tio as suas desconfianças de Francisca ter mandado sabotar o avião de Laura. Este fica indignado também.

Teresa procura Francisca e confronta-a com tudo o que acabou de descobrir sobre a filha e sobre os crimes que cometeu. Francisca tenta defender-se e faz-se de vítima mas nada disso comove Teresa. Quando desata a ofender a mãe, esta dá-lhe uma bofetada e chama-lhe assassina. Marta e a empregada interrompem a situação e Francisca aproveita para expulsar a mãe dali.

Manel dá sangue com a ajuda de Jorge, no hospital.

Pilar recebe Gonçalo em sua casa e conversa com o amigo sobre o estado de saúde Afonso. Vicente aparece também e fica desagradado ao ver Gonçalo novamente, em casa da sua ex-mulher. Este vem pedir explicações a Pilar sobre ter-lhe escondido que Francisca está por detrás da morte de Laura e pressiona-a a passar-lhe uma procuração com as ações de Marta.

Ao visitar Afonso no hospital, Lobo cruza-se com Manel que o acusa de ser o responsável por aquela situação. Apesar de tudo, Lobo não assume nada.

Ricardo prepara um engenho de GPS para colocar no carro de Rafael enquanto Roger e Cruz tentam perceber do que se trata.

Clara entra disparada em casa de Francisca e ordena-lhe que fique calada em relação Afonso. Apesar das suas ameaças, Clara garante que fará justiça com as próprias mãos se acontecer alguma coisa a Afonso.

Sofia, a frutóloga, fica triste ao saber que Tomané se vai embora do bar dos sumos.

Nelson partilha com Lucas que a sua asma é psicológica e este aconselha-o a ir ao médico. Nelson fica de rastos ao saber que Preciosa e Ricardo estão a viver no mesmo quarto.

Henrique desabafa com Alice e está determinado a ficar sozinho para não se desiludir com mais nenhuma relação. Por outro lado, tem tudo encaminhado para fazerem negócio com o novo hostel.

Gabriel chega com Edite e Helena para almoçar com Diana e encontram-na um pouco agitada. Começam a conversar casualmente e Diana fica envergonhada quando se toca no assunto do exame. Começa a ter alucinações auditivas e grita para que as vozes se calem, deixando todos boquiabertos.

Em casa de Francisca, esta agradece a Manel por lhe ter salvo a vida. Manel, por sua vez, impõe que esta não faça nada contra Afonso sob ameaça de reabrir a investigação pela morte de Laura.

Teresa visita o neto no hospital e revela a Clara que já sabe tudo sobre Francisca. Sente muitos remorsos por não ter defendido os netos.

Preciosa conversa com Bárbara e percebe que Ricardo não esteve no hospital a ver o primo.