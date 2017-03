Resumo: 171º Episódio - 29 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Manel dispara contra Afonso, sem saber que é ele. Quando lhe tira a máscara, Clara fica em choque e Manel fica desconcertado. Lobo foge dali enquanto Manel pede ajuda a Francisca. Esta examina o enteado e informa Manel e Clara de que têm de o levar imediatamente para o hospital, ou não sobreviverá. Manel pega nele e leva-o para o carro.

Edite vê as propostas de logótipo de Preciosa e adora um deles, deixando Preciosa muito feliz por ter o seu trabalho reconhecido. Amália interrompe a conversa pois vem à procura de alguém que lhe abra a porta da adega para a reunião da AVA. Preciosa mostra-lhe também os seus esboços e Amália também elogia, deixando Edite satisfeita.

No ginásio, Gisela vai ao encontro de Quim para lhe dizer que quer terminar o namoro mas encontra-o tão triste por ter chumbado no exame de condução que perde a coragem e limita-se a consolá-lo.

Tomané faz um vídeo para o YouTube onde apresenta Beta aos seus fãs e seguidores. Incentiva também o seu fã que está a viver o dilema de se ter apaixonado pela ex do irmão a contar a verdade e a assumir os seus sentimentos.

Alex fica irritado por Cátia também ir ajudar os associados da AVA a aprenderem a trabalhar nos computadores novos. No entanto, não tem alternativa senão aceitar a sua ajuda. Amália fica surpreendida com um pedido de amizade de um senhor que não conhece. Na realidade é Joel com um perfil falso.

Marta tenta convencer Daniela a jantar consigo mas esta pensa que a irmã quer saber informações sobre Francisca.

Francisca tenta ligar a Manel, sem sucesso. De seguida, informa Pilar do que aconteceu. Esta fica preocupada ao saber que o sobrinho levou um tiro. Ao ouvir Francisca dizer que vai fazer queixa, ameaça-a de a matar ela mesma.

Manel e Clara chegam com Afonso ao hospital e este é levado, de imediato, para o bloco operatório. Manel tenta desculpar-se mas Clara só pensa no irmão.

Bárbara mostra, radiante, o anel de noivado a toda a gente. Pressiona Miguel a marcarem a data e combina um jantar com Vicente para que este formalize o pedido perante o seu pai. Vicente fica muito feliz com a novidade.

Henrique apanha Ricardo a mudar as suas coisas para o quarto de Preciosa e este fica muito constrangido. Para comemorar, Preciosa convida Henrique para lhes fazer companhia numa saída mas este recusa.

Gabriel vai à casa de Diana e encontra-a muito abalada. Sente-se diminuída em comparação com as outras pessoas e não consegue lidar com isso. Gabriel desvaloriza e promete estar ali sempre para a ajudar.

Pilar chega ao hospital e abraça Clara. Ainda não sabem nada de Afonso. Pilar sente-se responsável pelo facto de o sobrinho ter chegado aquele ponto de revolta. Manel aproxima-se e sente muita culpa mas ainda assim quer combinar o depoimento com Clara para evitar que Afonso seja acusado de tentativa de homicídio.

Francisca regressa a Lisboa e conta a Teresa que houve um acidente na quinta e que Afonso foi baleado. Teresa e Daniela ficam muito agitadas. Daniela perde as estribeiras e explode, acusando Francisca de ter faltado ao que prometeu, de não fazer mal a nenhum dos seus irmãos. Teresa estranha o comportamento e defende a neta das manipulações da filha.

Manel desabafa com Pilar que atirou em Afonso pensando que se tratava de Lobo, admitindo o seu desejo de vingança. Pilar teme que Afonso seja preso depois de recuperar. Jorge aparece e não traz boas notícias, o estado de Afonso é crítico pois perdeu muito sangue.

Sebastião percebe que Mafalda tem o peito inflamado na zona do dreno e esta rejeita estar mal mas na realidade tem febre e Sebastião leva-a, mesmo contrariada, ao hospital.

Depois de ver o último vídeo de Tomané, Helder ganha coragem e conta-lhe toda a verdade sobre ter-se apaixonado por Liliana. Tomané vai direito a ele e dá-lhe um murro enquanto Gisela grava toda a situação. Tomané chama traidor a Helder e sente-se enganado. Liliana aparece e tenta separá-los e ao saber o que aconteceu, fica muito irritada com Helder.

Miranda conta à família que Raul lhe vai dar metade do chá da sogra e todos se indignam com isso. O que seria justo era dar-lhe tudo pois foi ela quem salvou o negócio. Dolores acha que é tudo conversa. Marta janta em casa dos Matias quando Vicente aparece para a avisar de que Afonso teve um acidente.

No bloco operatório, Afonso entra em paragem cardiorespiratória.

Manel presta o seu depoimento a uma agente da PSP. Não revela que Clara estava presente nem que Afonso estava armado. Alega que pensou que se tratava de Telmo e que atirou para defender uma civil indefesa. Depois da agente ir embora, Manel desabafa com Pilar que detestou ter de mentir mas fê-lo por Afonso.

Ricardo revolta-se com Lobo ao saber que levou Afonso para aquela situação e a seguir fugiu.

Marta chega ao hospital com Vicente e tenta perceber o que aconteceu realmente. Clara não revela a verdade. A cirurgiã que operou Afonso dirige-se à família e transmite, consternada, que Afonso está vivo mas em coma induzido para não sentir dores. Clara e Marta entram no quarto onde Afonso está ligado às máquinas e choram abraçadas ao ver o irmão naquela situação. Clara conta, finalmente, a Marta que foi Manel quem atingiu o irmão.