Resumo: 170º Episódio - 28 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No restaurante do hostel, Miguel ganha coragem e pede Bárbara em casamento. Tira a caixa com o anel e ajoelha-se. Bárbara ri e chora ao mesmo tempo e, por fim, aceita.

O espetáculo das Zorras decorre enquanto Tomané e Beta se beijam numa mesa. Liliana está furiosa e Helder observa tudo ao longe. Gisela consegue conter Lili para que esta não fazer figuras tristes. De seguida, Gisela beija Quim e afirma que nessa noite ficará com ele.

Irritado, Henrique pressiona Ricardo a ser honesto com Preciosa. Não faz sentido nenhum ir viver com a rapariga quando na realidade é gay. Aproximam-se e Ricardo não consegue aguentar a atração por Henrique e beija-o.

No dia seguinte, Afonso vai à casa de Francisca e exige saber para onde esta foi. Daniela não sabe e Afonso, exaltado, agarra-a pelo braço, deixando a irmã mais nova muito assustada. De seguida, Afonso pega no telemóvel de Teresa e instala uma aplicação para gravar as chamadas e outra para acesso remoto ao telefone.

Mafalda aparece de surpresa no hostel e Sebastião fica surpreso. Esta só quer ver-se livre dos pensos para ver como ficaram as suas mamas depois da operação.

Liliana fica arrasada quando percebe que Tomané passou a noite com outra mulher. Chora desolada quando Preciosa chega e se apressa a consolá-la.

Depois de passarem a noite juntos, Ricardo admite que dormiu muito bem com Henrique. Este aconselha-o a ser honesto com Preciosa mas Ricardo não quer admitir que a está a usar. Henrique, por sua vez, também não admite que gostaria que Ricardo ficasse livre para si.

No supermercado, Bárbara mostra orgulhosa o seu anel de noivado a toda a gente. Quim avisa a chefe que vai fazer novamente o exame de condução e está cheio de confiança.

Gonçalo procura Pilar para a desafia a sair consigo. Esta fica admirada ao saber que Gonçalo almoçou com Vicente e com Ricardo, ao mesmo tempo. Gonçalo explica ainda que esclareceu junto de Vicente que a sua proximidade com Pilar é só amizade. Nem de propósito, Vicente aparece sem avisar e fica desagradado por ver Gonçalo ali, novamente. Este apressa-se a sair e Vicente partilha com Pilar que se confirma que Eduardo e Francisca eram mesmo amantes antes da morte de Laura.

Depois de investigar Francisca, Cruz informa Lobo de que esta se ausentou de Lisboa. Afonso chega e informa Lobo de que já sabe onde está a madrasta pois ouviu uma chamada entre esta e a avó.

Na PJ, Clara mostra a Manel os desenhos e as fotografias que provam o romance entre Francisca e Eduardo. Decidem, em conjunto, ir até onde a criminosa estiver para a fazer falar e gravar o que esta possa dizer que a auto incrimine. Manel assente em ligar para Francisca a pretexto de ir ver o filho. Sem desconfiar de nada, esta diz-lhe onde está e fica cheia de esperanças.

Quim chega a casa de rastos, chumbou novamente no exame de condução.

Lucas pede desculpa a Gisela e declara-se a ela. Admite que não se comportou corretamente com ela e garante que não vai desistir dela.

Dolores conta, animada, a Armando que conseguiu um negócio com uma gasolineira low cost e terão de produzir “Dolorosa sem álcool” rapidamente. Nelson chega do médico e partilha com os pais que fez todos os exames e não revelaram asma.

Raul vai à casa de chá para dizer a Miranda que pretende dar-lhe metade da sociedade do estabelecimento comercial, como prova do seu amor por ela. Miranda não fica feliz com isso pois ela é que manteve tudo de pé e garante que nunca voltará para ele.

Diana verifica os resultados da prova na internet e fica de rastos com o resultado.

Manel e Clara dirigem-se, sozinhos para a quinta da família de Clara. Pelo caminho acordam que terão de ter uma conversa séria depois de conseguirem incriminar Francisca. Quando lá chegam, Clara vê o carro de Lobo e fica furiosa, pensando que este veio acabar com Francisca, contra a sua vontade. Manel, por sua vez, fica preocupado com o seu bebé.

Sem que ninguém saiba, Afonso já lá está com Lobo e ambos vestem fatos de macaco iguais e colocam máscaras. Surpreendem Francisca que fica assustada. Lobo ameaça-a mas Afonso pede para ser ele a disparar. Clara e Manel aparecem e este ordena aos encapuzados que larguem as armas.