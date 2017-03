Resumo: 169º Episódio - 27 de março (segunda-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lobo informa Clara e Afonso de que ainda não sabe nada do paradeiro de Telmo. Está determinado a acabar com a vida de Francisca e Afonso apoia-o.

Sem ninguém estar à espera, Francisca decide ir viajar, sem dizer para onde vai. Leva algumas malas consigo e o bebé Carlos. Daniela fica abalada pois sente que a mãe adotiva a está a abandonar. Teresa insinua que a filha está a fugir.

Mafalda começa a fisioterapia com a ajuda de Bárbara. Mafalda aconselha a irmã a ir jantar com Miguel mas esta está ressentida por este ainda não a ter pedido em casamento.

Mal sabe ela que Miguel está a preparar-se para o fazer e pede ajuda a Diana para o ajudar a escolher que roupa levar. Gabriel e Edite aparecem de surpresa e Diana fica muito nervosa com a visita. Edite faz conversa e tenta ser simpática mas Diana não consegue relaxar.

Helena aconselha Amália a fazer as pazes com Edite mas esta mantém o seu ressentimento por a filha ter deixado tudo para trás. Helena fica muito nervosa quando a mãe lhe dá o cartão de Gonçalo. Manel entra nesse momento e Helena ainda fica mais nervosa ao perceber que o filho já se cruzou com Gonçalo.

Na casa de chá, Gisela fica muito comprometida quando Quim lhe diz que quer conhecer os seus pais para a pedir em casamento. Tomané tem o seu primeiro encontro com Beta à frente de Liliana, deixando-a fora de si. Miranda também fica aborrecida com mais uma visita de Raul. Este vem informar que já tem emprego mas Miranda não se deixa comover.

Cátia mostra interesse em ajudar na AVA mas receia que Alex não a queira por perto. Dolores informa a neta que Raul arranjou trabalho no supermercado, o que deixa a jovem irritada.

Preciosa partilha com Lucas e Sebastião que vai partilhar quarto com Ricardo. Lucas felicita a amiga e Sebastião oferece-se, de imediato, para ajudar Lucas. Ainda é cedo para ele ficar sozinho.

Clara conversa com Vicente sobre a possibilidade de Eduardo ter começado o seu romance com Laura ainda viva. Este fica abalado e não quer acreditar nessa possibilidade, nem vendo os desenhos que a sobrinha lhe mostra. Lembra-se da cópia que Ricardo lhe fez do computador de Francisca e decidem ir verificar lá se há mais algum indício.

Helena percebe que Manel ainda não esqueceu Clara e aconselha-o a recuperar o seu casamento. No entanto, Manel não consegue ultrapassar o passado.

Afonso procura Lobo no seu bar para lhe pedir ajuda para se ver livre de Francisca. Lobo resiste a ajudá-lo e Afonso explica que o fará na mesma, sem ajuda.

Já em casa, Clara vê os ficheiros do computador de Francisca e confirma que o pai já era amante da cunhada.

Francisca chega com Márcio à quinta da família. Informa Teresa que já chegou ao destino e dá indicações à mãe para que não conte nada a ninguém sobre o seu paradeiro.

Clara conta triste a Afonso que Eduardo já era amante de Francisca antes de Laura partir para São Tomé. Este quer ver as fotos mas a irmã não o permite. Marta interrompe a conversa para lhes dizer que Francisca foi para fora e deixou Daniela com Teresa.

Helena fala ao telemóvel com Gonçalo e hesita em ir ao seu encontro. Edite e Gabriel chegam e Helena desliga a chamada.

A sós com o filho, Edite aconselha o filho a terminar a relação com Diana para garantir a sua felicidade, deixando Gabriel muito triste com a mãe.

Em sua casa, Diana partilha nervosa com Jorge que fez tudo para agradar a Edite.