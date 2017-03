Resumo: 168º Episódio - 25 de março (sábado)

Victor Freitas\302\251

Clara vai até ao colégio para poder ver Daniela. Esta mostra-se distante e Teresa assente em deixar a neta mais nova ir lanchar com Clara. No entanto, Daniela esquiva-se e dirige-se para casa.

Quim, Amália e Gabriel recebem Helena e Edite. Amália trata a filha Edite de forma seca e fica chateada por Helena insistir em que Edite fique lá em casa. Alex reage com tristeza ao facto de Helena só mostrar preocupação com Manel. Quando este chega, Helena abraça-se ao filho mais velho de forma estranha.

Na reunião da AVA, é Gisela quem dá a aula de informática. Ensina toda a gente a aderir às redes sociais. Teresa conversa animada com Joel e Amália fica zangada ao vê-los próximos.

Raul assina o contrato de trabalho no supermercado com Miguel. Ao ver ali o ex-genro, Dolores fica furiosa e denuncia todas as suas falcatruas a Miguel. Este fica apreensivo e reforça que Raul ficará à experiência durante quinze dias.

Determinado, Afonso vai a casa de Pilar e rouba-lhe a arma, sem que esta perceba. Finge estar ali para visitar Mafalda, desabafa com a tia e aproveita um momento de distração para guardar a arma da tia no bolso.

Na PJ, Manel interroga Ricardo sobre a noite do leilão e este garante que não sabe de nada nem tem nenhuma informação relevante sobre essa noite.

À saída da casa de Pilar, Afonso cruza-se com Bárbara e reage de forma estranha, deixando a prima intrigada. Pilar apercebe-se de que mexeram na sua mala e conclui rapidamente que Afonso levou a sua arma. Dirige-se, de imediato, a casa de Francisca para a alertar. Não consegue evitar confrontar a cunhada com a verdade sobre a morte de Laura e Francisca finge-se ofendida e incrédula.

Clara vasculha os pertences de Eduardo e encontra um esboço de Francisca, assinado pelo pai. Isto reforça a suspeita de que este já era amante de Francisca, antes da morte de Laura.

Manel informa Luísa que está a verificar o manifesto de voo, na altura da morte de Laura, à procura do nome de Telmo. Percebem em conjunto que um dos nomes dos passageiros é de um homem morto há vinte anos.

Pilar encontra Afonso, muito assustado, no patamar das escadas. Consegue demovê-los a cometer uma loucura e este devolve a arma à tia. Pilar implora-lhe para que não faça justiça com as próprias mãos e que confie na justiça.

Diana vai a uma consulta com Francisca que está sem paciência para a receber. Esta quer pedir a psiquiatra para reduzir a medicação e Francisca promete que o farão, numa próxima consulta.

Depois de Afonso ir embora, Pilar disfarça perante Francisca que era ele quem tinha a sua arma. No entanto, esta não fica convencida.

Ricardo propõe a Preciosa irem viver juntos, dormindo no mesmo quarto do hostel, quer fazer um esforço para que tudo corra bem. Esta fica radiante com a sugestão e aceita, de imediato. De seguida, apressa-se a contar a Henrique que fica constrangido. No entanto, a proposta de Ricardo implica que este mantém o seu quarto, supostamente para trabalhar.

Gisela visita Lucas para ir buscar a sua máscara de Zorra. Pede-lhe descrição por terem passado a noite juntos e este confessa que Liliana está desconfiada. Lucas fica triste por Gi não querer assumir que ainda gosta dele.

Miranda e Dolores comentam com estranheza o facto de Raul ir trabalhar para o supermercado. Não é normal aquele preguiçoso querer trabalhar. Nelson chega e dá uma ótima novidade à família: o negócio que Dolores fechou com o restaurante chinês para comercializar “Dolorosas” afinal é muito maior do que pensavam.

No bar de sumo, Helder incentiva Tomané a sair com uma rapariga e este concorda com o irmão.