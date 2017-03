Resumo: 166º Episódio - 23 de março (quinta-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

Vicente tenta perceber o que é que Pilar vai fazer às ações de Marta e esta deixa bem claro que isso para ela não é uma prioridade.

Francisca comenta, indignada, com o Dr. Nogueira o desaparecimento de Telmo. Este reconhece que subestimaram o antigo aliado.

Helena informa Edite e Timóteo de que vai regressar a Portugal, no dia seguinte. Edite decide ir com a irmã para tratar de negócios e também para conhecer Diana.

Pilar ouve em choque tudo o que Clara lhe conta da conversa com Telmo. Esta explica que Francisca já era amante de Eduardo na altura da morte de Laura. Pilar planeia reabrir os processos da morte de Laura e Eduardo com esta nova informação. Clara sente revolta em relação ao pai por ter enfiado uma pessoa tão má na vida deles.

De volta do hospital, Dolores e Armando comentam com estranheza que os resultados dos exames de Nelson não confirmem que este tem asma. Nelson tenta explicar que sente mesmo falta de ar e sabe o que provoca isso.

Tomané e Helder criam novos sumos e fazem uma prova de sumos no hostel. Liliana aparece e também quer ser júri. Esta apanha Tomané em flagrante a pôr picante no sumo do irmão mas não o denuncia.

Henrique comunica a Alice que vai aceitar a sua proposta de sociedade na compra de um novo prédio e de fazer uma extensão do hostel.

Francisca continua a manipular Daniela para esta convencer Marta a voltar para casa e Teresa ouve tudo. Esta repreende Francisca por estar a pôr a criança contra a irmã e por fazê-la sentir-se responsável pelo que aconteceu no tribunal.

Marta e Afonso estranham o comportamento de Clara que está muito apreensiva depois do que soube acerca da morte da mãe. Apesar de Marta estar feliz por se ter visto livre de Francisca, esta continua a ter o domínio sobre Daniela.

Manel comenta com Amália que Helena vai regressar no dia seguinte. Amália fica incomodada com o facto de Edite ficar hospedada lá em casa.

Na casa de chá, Alex oferece-se para substituir Lucas como DJ já que Quim foi um desastre. Gisela insinua que Alex é o responsável por Lucas estar mal e este sente-se mal com isso. Quim chega e Gisela pede-lhe consentimento para ir, a seguir ao espetáculo, fazer companhia a Lucas e este, ingénuo, assente.

Liliana apanha Ricardo a jeito e chama-lhe a atenção para o facto de Preciosa andar triste, por causa dele. Este fica furioso com a namorada e trata-a com desprezo por andar a falar da vida deles.

Em casa de Jorge, Diana desabafa ao jantar os comentários de Dolores sobre si. Está preocupada também com a vinda de Edite a Portugal e teme que a mãe de Gabriel não goste dela. Bárbara, por sua vez, comenta que sonha casar na igreja e Miguel sente-se pressionado.

Clara chora emocionada ao ver os pertences dos pais. De seguida, procura Lobo pra lhe pedir ajuda para encontrar Telmo e assim conseguir ter provas contra Francisca. Lobo ainda propõe fazer Francisca desaparecer mas Clara quer vê-la presa.

Pilar desabafa com Gonçalo que tem vontade de regressar ao trabalho. Este, por sua vez, também partilha que voltou a Lisboa para resolver um assunto do passado mas não revela do que se trata.

Sebastião está apreensivo em relação a Mafalda. Teme que esta volte a ter cancro e perdê-la. Ricardo aparece e Sebastião informa-o de que Mafalda vai sair do hospital, no dia seguinte. Manel, por sua vez, exige que Ricardo vá depor sobre o leilão e este esquiva-se.

Gisela vai até ao quarto de Lucas e veste-se de Zorra para ele. Alegra-se ao saber que este marcou consulta. Ao ouvir uma música de Lucas, desata a dançar. Lucas beija-a e Gisela corresponde.