Resumo: 165º Episódio - 22 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lucas cruza-se com Gabriel no hostel e este percebe que algo não está bem com Lucas. Este hesita mas acaba por confessar que tem um problema com drogas e Gabriel encaminha-o para uma consulta de psiquiatria.

Ao ver Diana a trabalhar no supermercado, Dolores faz comentários inconvenientes sobre a jovem e a sua insanidade mental. Preciosa trabalha, muito revoltada, e Diana percebe que aquele estado de espírito tem a ver com Ricardo, pois já esteve na mesma situação.

Tomané continua decidido a arranjar uma nova namorada, um upgrade de Liliana. No entanto, só consegue ver defeitos em todas as candidatas.

Henrique, por sua vez, aconselha Liliana a seguir em frente e a não se massacrar a ver os vídeos de Tomané. Liliana confirma que Henrique é gay e pergunta-lhe diretamente se este teve alguma coisa com Ricardo.

Ricardo vai visitar Mafalda ao hospital e cruza-se com Pilar. Esta interroga-o sobre o assalto das peças do leilão e Ricardo mente, dizendo que não sabe de nada.

Clara vai até ao palacete em Sintra para ocupar a cabeça. Gonçalo fica surpreendido por vê-la ali tão cedo.

Alice estranha Francisca ter contratado um segurança privado. Esta, por sua vez, constata que tem sido pouco inteligente a gerir a relação com Manel e assente em ser mais tolerante e a não pressioná-lo tanto. Preocupada, Francisca lê um sms de Telmo que garante que nunca se vai ver livre dele.

Alex queixa-se por ter de dar aulas de informática na AVA mas Amália não lhe dá tréguas. Joel interrompe-os para pedir ajuda. Quando Teresa chega, elogia Amália pela iniciativa dos computadores e esta desvaloriza os seus elogios. Teresa aproveita a proximidade e interroga Amália por se ter afastado de Joel e esta reage mal.

Dolores vai ao armazém de produção da cerveja “ Dolorosa” e informa Nelson que também vai trabalhar ali com ele. Nelson começa a ficar sem ar, sentindo-se pressionado pela mãe. De seguida, surpreendem Armando na oficina de azulejos para lhe pedir ajuda. Nelson continua sem conseguir falar e Gisela faz um vídeo da situação.

Raul vai ao supermercado e candidata-se a trabalhar ali, como caixa. Quim faz-lhe ver que não é bem vindo e chama-lhe traidor. Preciosa aproxima-se de Quim para perceber se é uma mulher atraente. Quim não percebe o objetivo da conversa e explica que é comprometido, deixando Preciosa muito envergonhada.

Sem fazer ideia do seu passado, Miguel aceita a candidatura de Raul para trabalhar no supermercado.

Jorge visita Mafalda no hospital e planeiam, em conjunto, a sua recuperação e fisioterapia do braço. Mafalda sente-se limitada e Bárbara conforta a irmã.

Em São Tomé, Edite conta a Helena que está a receber convites de lojas gourmet em Portugal para comercializar o seu chocolate. Helena fica muito atrapalhada ao receber um telefonema de Amália que lhe fala da visita de Gonçalo.

Diana queixa-se a Gabriel das pessoas continuarem a vê-la como uma maluca. Este desvaloriza isso e motiva-a em relação aos estudos.

Francisca informa Manel que vai ter uma atitude diferente em relação a ele e assume que vai deixá-lo estar com o bebé sempre que quiser. Sem saída, este explica que meteu os papéis para pedir a guarda de Carlos, deixando-a em choque.

Telmo surpreende Clara no palacete onde esta trabalha. Ao início, Clara fica assustada mas Telmo apressa-se a explicar a razão da sua visita, vem dizer-lhe que foi Francisca quem encomendou a morte de Laura e confirma que foi ela quem empurrou Eduardo do terraço. Em choque, Clara pressiona-o para saber mais informações e implora a Telmo para que testemunhe contra Francisca.