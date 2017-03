Resumo: 164º Episódio - 21 de março (terça-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Alex procura Lucas furioso com o facto de lhe ter ido pedir comprimidos e Gisela percebe que o amigo está prestes a voltar a consumir. Aconselha-o a pedir ajuda médica ou todo o esforço será em vão.

Manel relata a Luísa o que aconteceu com Francisca e Telmo e está cada vez mais certo de que estes se conhecem. Também descobriu que Telmo saiu do país logo a seguir ao tiroteio em Alfama, o que faz dele suspeito.

Guilherme partilha com Clara que receia que o pai esteja metido em apuros. Tem medo de o perder também. Marta chega, nesse momento, com as suas malas. Vem viver com Clara e Afonso, finalmente. Pilar estranha ver ali o filho de Lobo e Clara explica que só está a ajudar o filho de uma amiga.

Na estação ferroviária, Lobo observa todas as pessoas que se aproximam dos cacifos, na esperança de ver alguém ligado ao Curador.

Dolores implora a Nelson que volte para o supermercado mas este está decidido a ser independente. De seguida, esta queixa-se a Armando que se sente posta de parte e exige que este a envolva na produção da cerveja.

Tomané faz um novo vídeo onde informa os seus seguidores de que vai procurar uma nova namorada. Liliana ouve tudo e fica furiosa e garante-lhe que nunca encontrará ninguém que lhe chegue aos calcanhares.

Ricardo embebeda-se para conseguir fazer amor com Preciosa. Apesar de relutante, esta deixa-se seduzir. No entanto, as coisas não correm bem e Preciosa sente-se cada vez pior por não conseguir cativar Ricardo.

Teresa interroga Francisca por esta ter posto o próprio filho na bagageira de Clara. Fingindo-se indignada, esta recusa-se a explicar à mãe o sucedido.

Gonçalo leva Pilar a casa depois de jantarem juntos. Este não compreende como Pilar deixou de trabalhar e esta esquiva-se a explicar a razão.

Já no seu quarto, Preciosa desabafa com Liliana sobre a falta de interesse de Ricardo. Sente-se diminuída porque Ricardo não consegue fazer amor com ela.

Lobo continua de vigia na estação ferroviária e quando Rafael surge, dirige-se a ele e encosta-lhe o cano da pistola à barriga, furioso pelo que fizeram a Guilherme. Rafael começa por mentir, dizendo que não fez nada e garante a Lobo que o Curador só quer ter a certeza de que este não falha novamente.

Sebastião e Manel percebem que Telmo esteve sempre próximo de Francisca. Manel fica a saber nesse instante que Marta já não vive com Francisca e vê-se obrigado a ir falar com Clara para a alertar que devem ter cuidado porque Telmo anda à solta.

O Dr. Nogueira apresenta Márcio, um segurança a Francisca. Teresa acha excessivo a filha contratar um segurança.

Gonçalo vai a casa de Helena procurá-la mas não a encontra. É recebido por Amália que o acolhe educadamente. Gonçalo pede-lhe que avise Helena da sua visita.

Lobo vai buscar Guilherme a casa de Clara. A criança já está melhor do envenenamento. Lobo dá a entender a Clara que não descobriu nada sobre o Curador e desvia as atenções de Clara sobre esse assunto. Quando Lobo vai a sair do prédio, Manel está a chegar e fica muito incomodado por vê-lo a sair de casa de Clara.

Clara fica surpreendida com a visita inesperada de Manel. Este pede-lhe explicações pela presença de Lobo ali e Clara rejeita ter alguma coisa a ver com Lobo. Depois de discutirem e de trocarem insultos, acabam aos beijos e a confessar que estão a morrer de saudades.

Ao chegar à sua oficina, Telmo percebe que está a ser vigiado por agentes da polícia e foge dali, sem ser visto.

Francisca pressiona Vicente em relação às ações e Marta na fábrica. Apesar de estar a perder o domínio, Francisca recusa-se a aceitar a derrota.

Lobo pede ajuda a Ricardo para colocar câmaras de vigilância na estação ferroviária e, assim, tentar perceber se é o único a quem o Curador encomenda assaltos. Alerta Ricardo de que terão de ter muito cuidado.

Depois de se envolverem, Manel e Clara ficam constrangidos. Este apressa-se a ir embora, deixando Clara muito triste.