Resumo: 163º Episódio - 20 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Marta vai buscar as suas coisas a casa de Francisca e Daniela acusa-a de a estar a abandonar. Pilar avisa Francisca que vai estar por perto e alerta ao que esta fizer. Para consolar a sobrinha, Pilar autoriza Marta a ir viver com Clara, deixando a jovem muito feliz.

Telmo espera, à porta do condomínio de Francisca, por ela.

Bárbara pressiona Miguel com o casamento mas este continua a responder de forma evasiva. Nelson vai às compras e Preciosa aproxima-se dele. No entanto, pela primeira vez, este reage e afirma que quer distância dela.

Alex ajuda Amália a instalar os computadores na AVA mas não tem muita paciência para ensinar os idosos a mexer nas máquinas. Gisela é a mais dinâmica e apressa-se a criar perfis para todos nas redes sociais.

Ao ver Lucas no ginásio, Quim aproxima-se e mostra-se solidário e disponível para o ajudar a livrar-se da dependência. No entanto, assegura-se de que não há mesmo mais nada entre Lucas e Gisela.

Miranda faz uma proposta a Raul para lhe comprar a sua parte da casa de chá e este recusa. A sua ideia é reaver a família e poder trabalhar ali. Armando reage mal ao ouvir o ex-genro.

Clara é chamada a depor na PJ por causa do assalto ao leilão. Explica a Manel que é melhor este não contar com ela para depor contra Francisca porque tem receio de represálias contra Daniela.

Diana vai a uma consulta com Francisca e pede-lhe para diminuir a medicação. Sem muita paciência, Francisca explica que é impensável retirar a medicação.

Enquanto aguardam que Mafalda saia do recobro, Pilar e Sebastião fazem as pazes e abraçam-se, agradecendo mutuamente pela dedicação à jovem num momento tão difícil.

Gonçalo convida Pilar para jantar, perto do hospital, e esta aceita de bom grado.

Teresa procura Vicente e tenta perceber junto do filho se as acusações de Clara a Francisca são mesmo verdadeiras. Vicente confirma tudo.

Francisca sai do seu condomínio de carro e Telmo segue-a e atravessa o seu carro à frente dela para a obrigar a parar. Francisca gela ao vê-lo ali. Este quer levá-la consigo e a sorte dela é que Manel aparece e consegue fazer Telmo fugir, antes de ter tempo de raptar Francisca.

Lobo pede a Clara para tomar conta de Guilherme. Está ansioso com o facto de terem envenenado a criança e quer ajustar contas com o Curador para não ter de viver em sobressalto.

Manel pressiona Francisca a contar-lhe qual é a sua ligação a Telmo e esta continua a negar que conhece tal pessoa. Com a confusão, Manel não revela a razão de ido lá, informar Francisca que vai pedir a guarda do bebé Carlos.

A família de Mafalda acompanha o seu recobro da operação. Ainda está bastante sedada. Bárbara emociona-se ao ver a irmã naquela situação, recorda-se de quando lá esteve também por causa do seu joelho.

Miguel comenta com Jorge que Diana esteve bastante bem no supermercado. Só lamenta não conseguir encontrar Simone em lado nenhum para poder pedir o divórcio. Jorge aconselha o irmão a agir depressa.

Alice pondera comprar outro prédio para aumentar o hostel e propõe a Henrique ser seu sócio. Este fica surpreso e fica de pensar no assunto.

Raul surpreende Miranda na casa de chá com uma equipa de reportagem que vem entrevistar a dona da casa de chá por causa do prémio do melhor bolo de Lisboa. Miranda fica desconfiada mas Raul garante que não quer protagonismo, só dar-lhe o reconhecimento que merece.