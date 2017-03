Resumo: 162º Episódio - 18 de março (sábado)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Francisca chama Daniela e Marta para jantar e só Daniela vem. Certifica-se com a criança de que vai manter o seu depoimento, no dia seguinte.

Pilar irrita-se com Vicente por ter recebido uma notificação para ir a tribunal. A juíza quer ouvir mais elementos da família logo no dia em que Mafalda vai ser operada.

No hostel, Mafalda prepara tudo antes de ir para o hospital. Sebastião está nervoso mas ela desvaloriza a situação.

Preciosa e Ricardo jantam na adega do hostel quando este cruza olhares com outro cliente, bem parecido. Preciosa estranha o comportamento de Ricardo que começa a fingir-se indisposto. Ricardo dirige-se ao balcão e, sem ninguém ver, escreve num papel o número do seu quarto e entrega ao dito homem. Deixa, mais uma vez, Preciosa sozinha e cheia de dúvidas para estar com ele.

Nelson está animado com a nova perspectiva de vida profissional. Miranda é que está apreensiva porque Raul tem direito a tudo e ainda vai ter de lhe pagar para se ver livre dele.

No dia seguinte, à entrada do tribunal, Francisca está vitoriosa porque conseguiu demover Fátima a comparecer. Clara aparece e ainda pede a Daniela que testemunhe a verdade.

Gonçalo encontra-se com Manel na PJ para prestar depoimentos. Revela ao jovem que conhece Helena e finge-se abalado ao saber que Carlos morreu. Gonçalo certifica-se de que estão a vigiar o palacete e continuam a conversa sobre o assalto às peças do leilão.

Mesmo antes de entrar no bloco operatório, Mafalda brinca com Bárbara e Sebastião que estão numa pilha de nervos.

Pilar é ouvida pela juíza e afirma também que Francisca não tem capacidade para tomar conta das suas sobrinhas. Todos ficam em choque ao saber que Fátima apresentou um atestado médico, exceto Francisca. A juíza determina que Marta ficará à guarda de Pilar enquanto Daniela se manterá à guarda de Francisca, respeitando a vontade expressa de cada uma. A juíza explica ainda a Vicente que as menores não ficarão à sua guarda por causa do seu episódio de pedofilia.

Cá fora, Clara espera ansiosa por notícias. Quando todos saem, Francisca impede Daniela de falar com toda a família e garante que nunca mais a verão. Marta está muito feliz por se ter visto livre da madrasta.

Diana começa o trabalho no supermercado e, ironicamente, é Preciosa quem lhe vai dar formação como repositora.

Alex é surpreendido por Lucas em casa. Este vem pedir-lhe comprimidos e Amália ouve tudo. Alex manda Lucas embora e Amália repreende o neto por andar na má vida. Ao menos já foi castigado por Manel e, como castigo, Amália obriga o neto a ir dar aulas de computadores na AVA.

Dolores procura Nelson, sem sucesso no armazém da cerveja para lhe dar o almoço. Fica agitada por não saber do filho.

Vicente pede explicações a Fátima e afirma que a teria protegido de Francisca, se o tivesse avisado.

Furiosa, Francisca percebe que, sem Marta, vai perder o controlo da fábrica. Para piorar, recebe uma mensagem de Telmo que quer ajustar contas com ela, novamente.

Luísa comunica a Manel que encontraram a arma do tiroteio de Alfama perto do aeroporto.

Guilherme chega da escola muito maldisposto e confessa ao pai que aceitou gomas de um estranho. Lobo apressa-se a levá-lo ao hospital pois deram gomas envenenadas ao seu filho.

Clara chama Teresa a sua casa para lhe pedir que esteja atenta a Daniela. Teresa não aceita que o que dizem sobre Francisca seja verdade e defende-a dizendo que é boa mãe.