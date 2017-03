Resumo: 160º Episódio - 16 de março (quinta-feira)

Paulo Goulart Photography

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ricardo alega andar nervoso para não conseguir estar com Preciosa. Esta fica triste com a sua falta de interesse mas cede a continuar a tentar que resulte quando este lhe diz que quer ficar com ela para o resto da vida.

Na casa de chá, todos estranham a ausência de Gisela e de Lucas. Quim está preocupado. Miranda vê-se obrigada a começar o espectáculo sem eles. Raul aparece, novamente, para mostrar a Miranda uma casa que quer alugar para ela e para Cátia. Armando reage mal à presença do ex-genro ali. Depois de o expulsarem, Nelson pergunta à irmã se a casa de chá está só em nome dela e Miranda explica que só tem dez por cento. Corre o risco de perder tudo aquilo porque lutou.

No hostel, Lucas insinua-se a Gisela e tenta beijá-la, afirmando que gosta muito dela. No entanto, Gisela recua pois não quer magoar Quim.

No dia seguinte, no tribunal, Daniela implora a Marta que diga que quer ficar com Francisca. Francisca também a ameaça e Vicente ouve tudo mas não pode fazer nada enquanto a irmã tiver a guarda das sobrinhas.

Manel procura Clara para lhe pedir ajuda para provar que Francisca é má mãe. Esta assente, de imediato.

Lobo dá instruções a Guilherme para não se aproximar nem aceitar nada de ninguém que não conheça. A criança percebe que o pai está em perigo e receia perdê-lo também.

Em tribunal, Daniela depõe e diz tudo bem de Francisca ao passo que Marta diz tudo ao contrário da irmã, deixando a juíza bastante confusa.

Diana fica muito feliz ao saber que a sua candidatura para trabalhar no supermercado foi aceite. Começará no dia seguinte. Ao contrário, Bárbara fica chateada com Miguel por este deixar Nelson ir embora do supermercado mais cedo do que previsto.

Dolores ainda implora ao filho que fique ali a trabalhar mas este deixa bem claro que se quer ver livre dela e de Preciosa, duma vez por todas.

Cátia fica incomodada ao saber que o pai lhes quer alugar uma casa. Gisela entra de fugida em casa e Miranda pede-lhe explicações por não ter aparecido na noite anterior. Toda a gente notou que esta também não dormiu em casa.

Cheia de raiva, Francisca injeta insulina em Zuzu como vingança de Marta ter dito a verdade ao juiz.

No hostel, Henrique fica perturbado ao ver fotografias do seu ex-namorado com outro homem e tem um ataque de raiva. Ricardo que vem a entrar assiste a tudo e dá-lhe uma festa no ombro e aproveita a proximidade para lhe acariciar as costas. Henrique afasta-o bruscamente.

Lobo intercepta Clara à entrada do palacete em Sintra e informa-a de que o assalto foi cancelado. Furioso, aperta-lhe o pescoço e exige saber a quem ela contou tudo. Clara explica que só falou com Pilar e fica preocupada ao saber que ameaçaram Guilherme.

Mais tarde, Daniela encontra Zuzu deitada no chão e estranha. Quando se aproxima a cadela não se mexe e chama Marta. Esta percebe imediatamente que a cadela está morta, ficando as duas a chorar. Quando Marta a procura, Francisca dá-se como culpada da morte da cadela e ameaça a jovem de fazer o mesmo com uma pessoa se insistir em afirmar à juíza que ela é má mãe.

Daniela chora desolada, agarrada a Zuzu quando Francisca se aproxima e se finge perturbada. Confirma que Zuzu está morta sob o olhar horrorizado de Marta. Um telefonema do Dr. Nogueira interrompe o momento, vem dizer-lhe que a testemunha de Vicente é Fátima.

Manel partilha com Luísa que desconfia que o Curador seja o mandante do assalto das peças do leilão.

Clara conta a Afonso que Lobo não trabalha sozinho e que tem um chefe a quem reporta. Está muito preocupada com Guilherme. Marta liga à irmã a contar que Zuzu morreu Francisca.

Gabriel sente muito orgulho de Diana por esta ter conseguido arranjar trabalho. Quando este a beija, Diana retrai-se e não tem vontade de fazer amor com ele. É um dos efeitos dos remédios e tem vontade de não os tomar por isso.

Alice e Jorge encontram-se no supermercado e o ambiente é de tensão. Cada um pensa em defender a própria filha e seguem caminhos diferentes.

Marta conta a Clara e Afonso que Francisca matou a cadela por sua causa. Estes ficam muito preocupados com Daniela. A única esperança é o testemunho de Fátima para que Francisca perca a guarda das irmãs. Clara tenta, uma vez mais, falar com Daniela e dar-lhe coragem para enfrentar Francisca. Conta-lhe inclusive que foi a madrasta a matar Zuzu e Daniela culpa Marta por não fazer o que Francisca ordena. No entanto, Daniela tem muito medo de perder mais alguém de quem gosta.