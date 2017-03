Resumo: 159º Episódio - 15 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em casa, Diana espera nervosa pela resposta de Bárbara e Miguel. Gabriel sente-se orgulhoso por vê-la a reagir.

Liliana, furiosa, dirige-se a Tomané e repreende-o por ter dado a sua aprovação ao espectador para avançar em relação à ex-namorada do irmão. Tomané não percebe porque está tão indignada e mantém a sua posição. Lili quase expõe Helder mas este disfarça o som da sua voz com a máquina de sumos.

Miguel repreende Nelson por tantos disparates pergunta-lhe diretamente se quer ser despedido. Este afirma que sim e Miguel percebe que tem de o deixar ir embora mais cedo que o previsto.

Raul procura Cátia com muitas saudades mas a filha está muito ressentida com ele.

Gisela procura aconselhamento junto de Francisca para Lucas, sem revelar a pessoa em questão. Explica os sintomas que este sente e Francisca confirma que essa pessoa precisa de ajuda psicológica.

Na sua sala, Francisca comenta com Fátima que Vicente a acusa de ter posto o filho na bagageira de Clara. Fátima fica nervosa mas não se descai.

Amália abraça o neto Gabriel muito feliz por este estar de volta. Só lamenta que Helena ainda tenha ficado em São Tomé. Diana cruza-se com Bárbara e pressiona-a sobre o emprego mas esta ainda não tem uma resposta para lhe dar.

Divertido, Sebastião partilha com Manel que Mafalda recusou o seu pedido de casamento e concorda que não faz sentido casarem.

Apressado, Lobo informa os seus capangas de que não o assalto que estavam a planear não vai acontecer. Sai para ir buscar o filho mas é apanhado por Rafael, um dos homens de segurança do Curador e é obrigado a entrar no carro.

Francisca aproxima-se de Gonçalo para o informar que Clara é uma criminosa e aconselha-o a ter cuidado, agora que a contratou.

Em casa de Clara, Daniela fala com Nina, ao telefone e agradece esta ter-lhe dado a cadela Zuzu. Clara percebe que a irmã mais nova está distante outra vez e Marta explica que isso tem a ver com Manel ter tirado o bebé a Francisca.

Dentro de um carro, Lobo é ameaçado pelos homens do Curador. Estão furiosos porque se soube que ia haver um assalto ao palacete de São Marcos e ameaçam a vida de Guilherme. De seguida, Lobo é deixado, de forma bruta, à porta do seu bar e quando pede para falar, pessoalmente, com o Curador, Rafael explica que ninguém chega ao barão da arte e que ele não será excepção.

Roger e Cruz estranham ver Lobo esmurrado e este pede, de forma agressiva para lhe irem buscar o filho ao colégio.

Helder tenta perceber se Tomané ainda gosta de Liliana e este comenta que já não, ainda menos depois de ela o ter tentado virar contra o próprio irmão. Liliana aparece e exige que Tomané tire aquele vídeo do YouTube e depois deste sair, avisa Helder que nunca terá nada com ele.

Sebastião e Gisela visitam Lucas no seu quarto que continua bastante abatido. Depois de Sebastião dar na cabeça de Lucas e ir embora, este pede a Gisela que lhe faça companhia e ela aceita, faltando inclusive ao espectáculo das Zorras.

Diana, impaciente, tenta saber se Miguel sabe alguma coisa sobre o seu emprego. Jorge também pergunta ao irmão se sabe alguma coisa sobre Simone mas Miguel não consegue encontrá-la em lado nenhum e receia o que Bárbara vai dizer quando souber que é casado.

Vicente explica a Clara e Afonso que não poderão estar presentes na audiência para a guarda das irmãs por ser à porta fechada. Todos lamentam que as menores tenham de testemunhar.

Francisca prepara com Daniela o que esta deve dizer na audiência e Marta ouve-a ameaçar a irmã. Garante-lhe que dirá toda a verdade ao juiz.