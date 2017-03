Resumo: 157º Episódio - 13 de março (segunda-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lucas procura Gisela para lhe pedir desculpa por todos os disparates que tem feito e por tê-la magoado. Gisela só aceita as suas desculpas quando este assumir que tem um problema.

Raul procura Miranda novamente para lhe pedir desculpa mas esta está irredutível.

No largo, Cátia vê o pai ao longe e esconde-se atrás de Nelson. De seguida, procura a mãe e Miranda diz à filha que nunca perdoará Raul mas que entende se esta se quiser aproximar dele. No entanto, Cátia recusa essa possibilidade, também está muito magoada com o pai.

Vicente conta a Manel e a Clara que Francisca foi vista por Fátima a colocar o bebé na bagageira de Clara. Manel fica em choque e percebe que o bebé está em perigo. Clara quer fazer queixa mas Vicente quer guardar esse trunfo para apresentar no tribunal na audiência da guarda das irmãs de Clara.

Cruz levanta uma questão a Lobo, será que foi Ricardo quem fez com que Armando ali estivesse. Lobo assegura que vai estar atento pois não corre o risco de ser preso. Guilherme ouve o pai falar em ser preso e fica muito preocupado.

Mais tarde, Clara procura Fátima para lhe agradecer por ter dito a verdade e, dessa forma, ter evitado que fosse presa. Clara pede-lhe segredo e também introduz a possibilidade de esta ir depor a tribunal, o que deixa Fátima nervosa.

Manel vai a casa de Francisca e revela saber que esta pôs o próprio filho na bagageira do carro para prejudicar Clara. Manel tira-lhe o bebé e afirma que daí em diante, é ele quem vai tomar conta de Carlos. Francisca implora para que este não leve o bebé mas Manel afirma que se ela tentar alguma coisa, faz queixa dela.

A sós, Francisca atira com uns copos ao chão, cheia de raiva. Daniela fica muito assustada ao vê-la assim e tenta acalmar a mãe adotiva. Francisca afirma que só descansa quando Clara voltar para a prisão.

Afonso fica apreensivo ao saber da confusão com o bebé. Clara e o irmão querem tirar partido da situação para reaverem a guarda de Marta e Daniela.

Lobo recebe uma nova encomenda de assalto e uma quantia grande de dinheiro.

Sebastião encontra Lucas a ressacar e aconselha o amigo a procurar ajuda médica. No entanto, Lucas quer reerguer-se sozinho.

Quim convida Gisela para jantar mas esta, ao receber uma mensagem de Lucas a pedir ajuda, declina o convite e inventa uma desculpa.

Raul cruza-se com Dolores que o descompõe na rua e quando este se tenta desculpar, Dolores atira-lhe com um balde de água suja.

Diana vai à primeira reunião da AVA e fica encantada ao ver Joel a pintar os azulejos. Teresa percebe que Joel e Amália mal se falam e este explica que está desiludido com a amiga pois esta revelou-se outra pessoa.

Henrique recupera do choque do namorado ter terminado namoro com ele. Ricardo aproxima-se e oferece-lhe a sua amizade mas Henrique rejeita-o.

Teresa fica confusa ao saber que Manel levou o bebé Carlos para sua casa. Francisca faz-se de vítima e acha que no dia seguinte já terá o bebé de volta. Marta fica admirada ao ouvir aquilo.

De noite, Manel vê-se aflito com o bebé pois não sabe cuidar de um recém nascido. Quim e Alex ajudam o irmão.

Sebastião pede Mafalda em casamento como prova do seu amor e Mafalda reconhece o gesto mas afirma que não é necessário casar pois estão muito bem assim.

Clara visita Diana e alegra-se por saber as suas evoluções. Partilha com a amiga que já tem casa e emprego e incentiva-a a arranjar um emprego.