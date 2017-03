Resumo: 154º Episódio - 9 de março (quinta-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

Alex partilha com Afonso que vai ter de fazer trabalho comunitário. Afonso reconhece que não é correto irem lanchar à casa de chá e não cumprimentarem Cátia mas Alex não lhe quer dar mais confiança. À parte, Marta conta a Cátia que Alex andou a traficar.

Daniela chega a casa de Clara, algo nervosa e entrega-lhe o saco que Francisca mandou. Clara não dá muita importância ao saco e Daniela fica surpreendida ao ver ali fotografias suas. Clara esclarece ainda que não responsável pelo pedido de guarda de Vicente.

Manel repreende Luísa por esta ter ido falar com Clara sobre os seus sentimentos. Luísa confirma que o fez e assume que admira Clara.

Alice fica surpreendida ao saber que Francisca deixou Daniela visitar Clara. Francisca continua esperançada que Manel vai voltar para si mas Alice discorda disso.

Em casa, Diana fala ao telefone com Gabriel. Depois de saber que este vai ficar mais uns dias em São Tomé quer ir ter com o namorado a São Tomé e fica zangada por não ter autorização do pai.

Clara e Afonso são surpreendidos por dois agentes da PSP que estão ali porque receberam uma denúncia de que Clara tem em sua posse uma arma branca e vão fazer uma busca. No entanto, não encontram nada.

Marta estranha que Francisca tenha deixado Daniela ir visitar Clara. Daniela chega, nesse instante, e conta de forma evasiva como foi a visita à irmã. Quando Francisca se retira para cuidar do bebé, Daniela partilha com Marta o sucedido e que escondeu a arma num caixote do lixo. Ambas procuram mas não encontram e combinam que não dirão nada a Francisca.

Lobo observa com os seus homens a planta da fábrica para planearem o assalto ao leilão.

Mafalda implora a Ricardo para que este vá ao leilão mas este está comprometido. No entanto, acaba por aceitar ir. No corredor do hostel, cruza-se com Henrique e entra no seu quarto, tentando beija-lo. São interrompidos por Preciosa que chama por Ricardo no corredor. Henrique recusa-se a estar com Ricardo enquanto este não assumir que é homossexual.

Depois de ver a bebé de Alice, Tomané mostra vontade de ser pai e Helder aconselha-o a ter filhos com Liliana.

Ao ver Diana no supermercado, Dolores aborda-a e Diana troça dela, fingindo-se de louca. Diana está ali à procura de Miguel para lhe pedir dinheiro emprestado para comprar uma viagem para São Tomé. Miguel rejeita o seu pedido.

Francisca repreende Daniela por ter a cadela Zuzu na sala mas depois acaba por ceder a tê-la ali. Tenta sondar como foi a visita à casa de Clara mas Daniela não revela nada.

Marta explica a Clara o sucedido e tanto esta como Afonso ficam surpreendidos por Daniela ter ajudado a irmã, desfazendo-se da arma.

Alex continua contrariado, de volta a casa. Amália não percebe porque guerreiam os irmãos e nenhum deles revela o que realmente aconteceu.

Lucas interpela Gisela na rua, irritado por esta ter contado tudo a Armando. Fala-lhe de forma agressiva e empurra-a para a estrada. Vem um carro contra ela e esta é atropelada. Gisela cai ao chão e parte o seu telemóvel. Liliana e Joel acodem-na.

Francisca aparece para o leilão mesmo sem ser convidada. Perante os convidados e os jornalistas finge ser cúmplice de Vicente. Ricardo passeia tenso e alerta enquanto Pilar estranha a proximidade de Francisca e Vicente. Mafalda chega com Sebastião e Vicente homenageia a filha. Miguel e Bárbara conversam sobre a sua situação e sobre a casa que hão de ter. Bárbara pressiona-o para casarem mas este responde evasivo.

Gonçalo chega ao leilão e surpreende Pilar. Esta alegra-se por ver o padrinho do filho em Lisboa. Depois de ter perdido um filho, Gonçalo sente-se finalmente a conseguir endireitar a vida. Recebe com estranheza a notícia de que Pilar e Vicente afinal não se reconciliaram. Clara aparece e Gonçalo oferece-lhe trabalho. De seguida, Clara conta a Pilar a última tramóia que Francisca lhe tentou armar.

Ricardo fica muito aflito ao ver Roger a circular entre os convidados. Gonçalo cumprimenta o afilhado e elogia-o. Vicente também fica feliz por ter Gonçalo em Lisboa e dá início ao leilão.