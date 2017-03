Resumo: 153º Episódio - 8 de março (quarta-feira)

Victor Freitas\302\251

Em Lisboa, Diana visita Alice e a bebé Esperança no hospital e leva-lhe uma lembrança. Alice fica surpreendida e agradece o gesto.

Francisca congratula Manel por ter terminado a relação com Luísa. Por essa razão, deixa-o ver o bebé Carlos. No entanto, Manel esclarece que foi Luísa quem terminou tudo e assegura que não ficará com ela, Francisca, por razão nenhuma.

Na PJ, Luísa pede a Clara para ir ao seu encontro e diz-lhe para não desistir de Manel pois este ainda a ama.

Daniela mostra a cadela Zuzu à avó Teresa e elogia o fato de Clara ter contribuído para a situação. Francisca ouve a conversa e diz-lhe que não se importa que ela vá visitar a casa nova de Clara, deixando Daniela e Teresa surpreendidas.

Lobo recebe uma nova ordem para roubar os painéis do leilão que Vicente está a organizar.

Vicente procura Clara e Afonso para se explicar. Tentou retroceder no pedido de guarda de Daniela e Marta mas o juiz faz questão de as ouvir pois acha estranha a situação. Pede a Afonso para que lhes dê novamente o controlo das ações mas este recusa.

Sebastião, Manel e Luísa juntam vários indícios de situações diferentes que os levam a suspeitar de um barão criminoso de arte.

Na fábrica de azulejos, Armando organiza o espaço para o leilão. Lucas carrega um caixote com azulejos e com os tremores acaba por deixar cair tudo no chão. Reage com arrogância e Armando pondera despedi-lo. Gisela pede ao tio que não o faça pois Lucas tem um problema grave com drogas.

Dolores estranha o desaparecimento de Nelson e Preciosa explica que este está a fazer de propósito para ser despedido.

Tomané continua a lembrar-se Liliana em várias circunstâncias e Helder aconselha o irmão a voltar para ela pois ainda gostam um do outro.

Em São Tomé, Gabriel procura o seu telemóvel mas não o encontra. Está preocupado em ficar incontactável por causa de Diana. Edite tenta convencer o filho a ficar mais uns dias pois um dos seus amigos da ilha vai casar.

Em Lisboa, Diana, nervosa, tenta ligar a Gabriel, sem sucesso. Explica a Jorge que quer partilhar com o namorado que visitou Alice e a bebé. Este fica emocionado e abraça a filha.

Clara compra um bolo na casa de chá para receber a visita de Daniela. À saída, cruza-se com Manel e ficam constrangidos. Esta confronta-o com o fato de ter guardado as suas cartas e Manel desvaloriza.

Daniela mostra um álbum de família a Teresa e ambas sentem nostalgia. Francisca dá-lhe um saco de coisas de Clara para que esta leve na sua visita à casa da irmã mais velha. Daniela guarda o álbum no saco e, ao remexer, encontra lá uma pistola.

Ricardo fica preocupado ao saber que Lobo pretende assaltar os Azulejos Resende. Tenta demovê-lo mas não é opcional.

Armando dispensa Lucas e explica-lhe que enquanto não puser as ideias no lugar não deve voltar à fábrica. Lucas fica cheio de raiva de Gisela por esta ter contado tudo ao tio.

Tomané procura Liliana para lhe dizer que nunca voltará para ela. Alice chega nesse momento e a discussão entre eles termina. Todos recebem a bebé com muito carinho.

Gisela prepara a sua aula de ginástica para idosos no ginásio. Joel tenta aproximar-se de Amália mas esta não lhe dá conversa. Teresa percebe que Amália está aborrecida. Todos tentam acompanhar os movimentos de Gisela com alguma dificuldade. Teresa esforça-se demasiado e dá um jeito à perna. Mafalda entra, nesse instante, e fica furiosa com Gisela.

Dolores chega a casa e repreende Nelson por ter vindo embora do trabalho. Ameaça-o de o pôr fora de casa se for despedido. Miranda fica surpresa e aproveita para dizer ao irmão que também está quase a sair lá de casa, deixando Dolores indignada. Conta ainda que já tem a licença para manter as Zorras e Dolores defende-se, afirmando que não foi ela a fazer a queixa à ASAE.

Lucas tenta encontrar Alex mas não consegue. Sebastião aparece e conta-lhe que o seu fornecedor foi apanhado e Lucas tenta disfarçar. Sebastião confronta-o e chama-lhe viciado. Ao saber a quantidade que este toma, Sebastião fica muito alarmado e avisa-o que se não se tratar, vai deixar de contar com a sua ajuda.