Resumo: 152º Episódio - 7 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Preciosa insiste com Ricardo para que este lhe diga qual é o problema que ela tem. Sente que é responsável pela falta de interesse do namorado. Ricardo insiste com ela que não há problema nenhum e afirma que a acha linda.

Bárbara e Mafalda comentam com estranheza o retrocesso na relação dos pais. Bárbara tem receio de que lhe aconteça o mesmo com Miguel.

Apreensivo, Miguel conta a Jorge porque razão não pode casar já com Bárbara. Para ajudar uma amiga brasileira a ter a nacionalidade portuguesa, Miguel casou. Planeia procurá-la para resolver tudo.

Preciosa revela a Sebastião que apanhou Lucas com estupefacientes há pouco tempo. Quando este chega, confrontam-no e apesar deste negar tudo, nem Sebastião nem Preciosa vão na sua conversa. Sebastião liga, de imediato, a Manel a explicar que Lucas está com um problema de adição e que Alex tem alguma coisa a ver com isso.

Clara aparece de surpresa em casa de Francisca com Zuzu. Daniela fica radiante ao ver a cadela e Francisca aceita ficar com o animal para evitar que Clara se aproxime da irmã.

Gisela surpreende Miranda com um movimento de Zorros na rua. Conseguiu angariar parte do dinheiro para pagar a multa da ASAE para poderem reorganizar os espetáculos na casa de chá. Miranda fica muito emocionada com o gesto da prima.

No meio da multidão, Lucas e Alex fazem nova transação de comprimidos e Lucas avisa Alex de que Sebastião está desconfiado deles.

Dolores discorda de Armando por este querer ajudar Miranda a reabrir a casa de chá. Ficam ambos surpreendidos quando Gisela e Miranda chegam a casa com um saco cheio de dinheiro, angariado junto das pessoas do bairro.

Tomané, por sua vez, também torce para que Miranda consiga resolver tudo, ao passo que Helder não mostra tanto interesse. Liliana esquiva-se de falar com Helder e quando este se declara a ela, Liliana deixa bem claro que o que aconteceu entre eles foi um equívoco. Para ela é impensável olhar para ele assim pois ainda gosta de Tomané.

Manel surpreende Alex no seu quarto do hostel e revela que já sabe de tudo o que este anda a tramar. Para mostrar que não está a brincar, detém o próprio irmão e leva-o algemado.

Ao ver Diana atrapalhada com os estudos, Miguel aconselha a sobrinha a ir com mais calma e a não ser tão exigente consigo própria.

Na prisão, Alex espera angustiado por desenvolvimentos. Manel informa-o que este foi denunciado por Renato, o traficante para quem trabalhava. Apesar de Alex prometer que não volta a fazer nada ilegal, Manel deixa o irmão, propositadamente, detido nessa noite.

No dia seguinte, no ginásio, Francisca volta a importunar Luísa por causa de Manel e esta esclarece que terminou tudo com ele. Luísa aproveita ainda o momento para lhe chamar ridícula e afirma que Manel só a tolera por causa do bebé.

Já de volta a casa, Alex reclama com Manel por ter de fazer trabalho comunitário como pena pelos seus delitos. Manel faz questão de contar o que se passou a Quim que fica indignado com o irmão mais novo. Fica assente que não contarão nada a Helena para não preocupar a mãe.

Nelson tem um comportamento negligente no supermercado para que o despeçam. Preciosa estranha o seu comportamento e este explica que não aguenta mais estar ali perto dela sem que sejam mais do que amigos. Preciosa apressa-se a falar com Bárbara para que não deixe que Nelson se despeça por sua causa e esta não faz nada em relação aos erros de Nelson por este ser um excelente empregado.

Na fábrica de azulejos, Lucas trata mal Gisela e desvaloriza tudo o que esta faz. Gisela vira-lhe costas, magoada. Armando chega, nesse momento, e chama a atenção de Lucas por este ter cometido um erro grave na produção das cervejas que resultou num grande desperdício.