Resumo: 151º Episódio - 6 de março (segunda-feira)

Clara pede ajuda a Nina para recuperar a confiança de Daniela. Nina não percebe como Daniela aceita estar com Francisca e aceita, de imediato, ajudar Clara. Esperam ambas conseguir chegar à criança com a ajuda da cadela Zuzu, de quem Daniela gosta muito.

Luísa vai com Manel a sua casa e quando guardam os seus revólveres numa gaveta, Luísa repara nas cartas de Clara ali guardadas. Percebe que Manel não tem esse assunto resolvido na sua cabeça e, para ela, há mulheres a mais na sua vida. Termina a relação com ele e sai.

A seguir, Luísa cruza-se com Clara e, ao contrário do que esperava, Clara deseja-lhe que seja feliz com Manel e Luísa fica incomodada.

Armando percebe que Nelson quer sair do supermercado por causa de Preciosa mas este disfarça. Armando revela ao filho que Dolores também não lhe ligava nenhuma durante muito tempo.

Liliana ajuda Preciosa a escolher lingerie para seduzir Ricardo. Gisela pede-lhes ajuda para o movimento que está a criar para ajudar Miranda a reabrir a casa de chá, à noite.

Helder zanga-se com Tomané por causa das suas distrações constantes. Apesar de sentir saudades do tuk tuk, Tomané promete que se vai esforçar. Miranda visita a banca de sumos de fruta e Helder recebe-a muito bem.

Manel partilha com Pilar que está a investigar um caso antigo do seu pai. Esta alegra-se com isso e ajuda-o com a informação de que se recorda. Manel apressa-se a ir embora quando Clara aparece na sala.

Amália vê Alex a traficar e fica desconfiada. Este alega que era dinheiro de uma aposta mas a avó não acredita.

Nelson confirma com Dolores que esta não sentiu amor à primeira vista por Armando. Dolores recorda a serenata que este lhe fez. Depois desvia o assunto para a ajuda que quer dar na produção da cerveja e comunica à família que arranjou um restaurante chinês para comercializarem a “Dolorosa”.

Bárbara e Miguel estão em desacordo em relação ao tipo de casa que querem e também em relação ao tipo de negócio que querem fazer, um quer arrendar e outro quer comprar.

Vicente informa Francisca do leilão que está a organizar e revela que sabe que esta ia ganhar dinheiro com a ordem de despejo da loja de Belém. Esta fica furiosa ao saber disso e que o irmão se juntou a outros comerciantes para se defender. Daniela aparece na sala e interrompe a discussão. Deixa bem claro a Vicente que não tem qualquer interesse em ir morar consigo.

Depois de Vicente ir embora, Francisca procura Pilar e revela as falcatruas que Vicente fez com a ajuda de Ricardo para recuperar o domínio da fábrica de azulejos. Pilar fica surpreendida e chocada com o que ouve.

Preciosa tenta seduzir Ricardo com uma lingerie sexy mas este não consegue sentir-se à vontade. A pressão que sente é tanta que acaba mesmo por deixá-la sozinha.

Amália conta ao neto Manel que viu Alex a recebe dinheiro de um rapaz, confirmando a desconfiança de que anda a fazer algo ilegal.

Afonso e Clara vão arrumando as suas coisas na casa nova e planeiam encontrar-se mais tarde com Marta e Daniela, em Alfama.

Pilar procura Ricardo para confirmar com o filho que a história que Francisca lhe contou é verdadeira. Este não tem como negar e Pilar fica muito desiludida com o pai dos seus filhos. De seguida, procura Vicente e, depois de o confrontar com todos os seus atos, termina tudo de vez com ele.

Na PJ, Manel ainda tenta aproximar-se de Luísa mas esta rejeita-o. Sebastião percebe que as coisas entre eles não estão bem.

Daniela fica muito emocionada ao ver Zuzu e Nina e Clara observa-a ao longe, feliz. Mais tarde agradece a Nina pela sua disponibilidade. Esta aproveita a situação e pergunta a Clara se quer ficar com Zuzu pois vai mudar-se para o Algarve e não lhe dá jeito levar a cadela consigo. Clara aceita, hesitante.

Preciosa insiste com Ricardo para que este lhe diga qual é o problema que ela tem. Sente que é responsável pela falta de interesse do namorado. Ricardo insiste com ela que não há problema nenhum e afirma que a acha linda.

Bárbara e Mafalda comentam com estranheza o retrocesso na relação dos pais. Bárbara tem receio de que lhe aconteça o mesmo com Miguel.