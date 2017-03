Resumo: 150º Episódio - 4 de março (sábado)

Paulo Goulart Photography

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nelson insiste em pedir a demissão. Fica muito desconfortável ao saber que tem de dar um mês à entidade patronal.

Quando Gisela e Lucas chegam à fábrica de azulejos, Armando repreende-os por estarem atrasados. Lucas reage cada vez pior a tudo o que lhe dizem e Gisela insiste que vai conseguir manter os espetáculos das Zorras.

Francisca exige explicações a Vicente sobre o pedido de guarda das suas filhas. Trocam acusações e ameaças, um ao outro e Vicente revela que não tem assim tantos escrúpulos.

Clara fica muito zangada ao saber que o tio avançou com o pedido da guarda das irmãs, contra a sua vontade.

Manel chega atrasado à PJ e Luísa chama-o à atenção, sem querer saber dos seus motivos. Acaba por explodir e dizer que está cansada das cenas de Francisca.

Joel procura Amália, em sua casa. Quer saber porque razão se afastou de si e Amália inventa que está muito ocupada com a filha.

Mafalda conta feliz à família que o seu tumor diminuiu bastante. Pilar sugere a organização de um leilão com painéis Azulejos Resende para angariar dinheiro para uma associação de investigação contra o cancro.

Afonso conversa com Daniela sobre a casa nova de Clara e explica que o pedido de Vicente não tem nada a ver com Clara, que se opôs à isso.

Clara reúne-se com Graça, a assistente social e analisam o pedido feito por Vicente. Clara pondera a hipótese de só Marta ser ouvida pelo juiz.

Manel analisa um caso antigo do seu pai e encontra vários pontos em comum com os assaltos recentes. Isto significa que a organização que procuram é a mesma.

Francisca visita Alice na maternidade. Esta recebe-a muito feliz com a sua bebé, ao colo. Deu-lhe o nome de Esperança e está tão feliz que nem sente a falta de Jorge. Quer concentrar-se somente na filha.

Diana tenta estudar mas não se consegue concentrar. Também está agitada com a ausência de Gabriel que não voltou a ligar. Acaba por contar ao pai que Alice entrou em trabalho de parto e este decide não ir visitar a ex-namorada para não a pressionar.

Preciosa e Liliana gozam com a detenção de Gisela. Só lamentam que tenham fechado o estabelecimento a Miranda. Henrique chega do hospital e comunica às duas amigas que Alice já teve a bebé. Ricardo também fica feliz de saber e dá os parabéns a Henrique.

Gisela planeia ajudar Miranda a voltar a abrir a casa de chá. Miranda continua desconfiada de Dolores ter feito a denúncia.

Edite mostra a produção de chocolate a Helena e a Gabriel e estes aconselham-na a criar uma marca de chocolate com a ajuda de Preciosa. A marca vai-se chamar Amor Maior.

Daniela esclarece a Francisca que não quer ir viver com o tio Vicente e que, desta vez, isso não tem nada a ver com Clara.

Revoltados, Clara e Afonso exigem que Vicente recue no pedido pela guarda das irmãs. Percebem que este não tem só interesse no bem estar das irmãs e que está a fazê-lo também para ter o domínio da fábrica de volta. Como o tio não volta atrás, Afonso exige que este lhe devolva as ações. Vicente tenta explicar o seu ponto de vista mas Clara não quer colocar mais a irmã em cheque.

Ricardo vai denunciando todas as ações de Cruz e Roger a Lobo e este fica convencido de que estes não farão mais nada contra ele.

Nina liga a Clara e marcam encontro na casa de chá.

Francisca dá consulta a Diana e aconselha-a também a ser menos dependente de Gabriel e a arranjar ocupações.

Clara pede ajuda a Nina para recuperar a confiança de Daniela. Nina não percebe como Daniela aceita estar com Francisca e aceita, de imediato, ajudar Clara. Esperam ambas conseguir chegar à criança com a ajuda da cadela Zuzu, de quem Daniela gosta muito.

Luísa vai com Manel a sua casa e quando guardam os seus revólveres numa gaveta, Luísa repara nas cartas de Clara ali guardadas. Percebe que Manel não tem esse assunto resolvido na sua cabeça e, para ela, há mulheres a mais na sua vida. Termina a relação com ele e sai.

A seguir, Luísa cruza-se com Clara e, ao contrário do que esperava, Clara deseja-lhe que seja feliz com Manel e Luísa fica incomodada.

Armando percebe que Nelson quer sair do supermercado por causa de Preciosa mas este disfarça. Armando revela ao filho que Dolores também não lhe ligava nenhuma durante muito tempo.

Liliana ajuda Preciosa a escolher lingerie para seduzir Ricardo. Gisela pede-lhes ajuda para o movimento que está a criar para ajudar Miranda a reabrir a casa de chá, à noite.