Resumo: 148º Episódio - 2 março (quinta-feira)

Diana e Gabriel namoram mas esta sente-se retraída e Gabriel abraça-a carinhoso. Com o aproximar da ida de Gabriel para São Tomé, está cada vez mais insegura mas este não se deixa afetar por isso.

Helena encontra Amália a chorar pois sente-se rejeitada por Joel e admite que se confundiu com ele e se apaixonou. Helena fica surpreendida mas apoia a mãe, incondicionalmente.

Durante o exame de condução, o examinador manda Quim virar numa rua de sentido proibido, de propósito e, por essa razão, chumba-o.

Nelson treina no ginásio com a supervisão de Gisela. De seguida, Gi informa Mafalda que já tem inscrições para as aulas de dança fit para idosos e assume-se como professora. Sebastião aparece e, ao saber que Mafalda não conseguiu readmitir Clara no ginásios, partilha com a namorada que Manel já tem outra pessoa.

Francisca recebe uma arma do Dr. Nogueira para proteção. Este informa-a que Telmo saiu do país e que tem contatos no SEF que o vão alertar quando regressar. Francisca pede que o detetive continue a investigar Luísa e Manel, quer saber todos os passos que dão. O advogado também assegura que vai conseguir concluir o despejo da loja de Belém.

Clara comenta com Pilar que foi ela quem encontrou o bebé e ambas concordam que Francisca não é boa mãe e que gerou uma dependência emocional em Daniela. Clara lembra-se de entrar em contato com Nina e Fred para aproximar a irmã destas boas pessoas e da sua cadela.

Destroçado, Quim conta a Gisela que chumbou no exame de condução. Esta consola-o e dá-lhe beijos apaixonados.

Manel apressa Helena e Gabriel para levá-los ao aeroporto. Amália despede-se da filha e do neto, abatida.

Quando conversa com Miranda, Clara recebe uma mensagem de Manel a marcar encontro. Fica nervosa e esperançada.

Lobo desmascara a traição dos seus homens e ameaça-os com um revólver. Estes ficam muito aflitos e juram lealdade.

Manel encontra-se com Clara à beira rio para lhe agradecer por ter salvo o seu bebé e aproveita o momento para lhe dizer que está a seguir com a sua vida, que está com outra pessoa e que está tudo terminado entre eles, definitivamente.

Depois de terminarem a conversa, Manel e Clara seguem caminhos diferentes. Clara assume uma expressão dura e tira a aliança do dedo.

Francisca tenta saber informações sobre a investigação do tiroteio em Alfama, junto de Pilar mas esta não sabe nada e ainda insinua que esta pode estar envolvida nisso.

Diana espera, impaciente, que Gabriel chegue a São Tomé e vai afirmando para si própria que não há razão nenhuma para preocupações. Miguel também apoia a sobrinha a não ser tão dependente do namorado. Jorge chega a casa, abatido e informa a família de que as coisas com Alice terminaram.

Nelson irrita-se com Gisela pelo facto de esta ter usado o seu quarto com Quim, sem a sua autorização. Este sente-se desrespeitado por todos. Este acaba por desabafar com Miranda e a mãe de ambos ouve a conversa. Dolores fica estarrecida com a possibilidade do filho se despedir do supermercado para não ter de conviver com Preciosa.

Liliana, por sua vez, conta a Preciosa que Helder tentou beijá-la. Esta fica sem palavras e Liliana pede-lhe segredo pois não quer que Tomané descubra pois ainda sente esperanças de ficarem juntos. Este chega, nesse instante, ao hostel com o irmão e estranha a atitude de Liliana que se apressa a sair.

Lobo paga a Ricardo por ter descoberto a traição dos seus homens. Lobo pede-lhe que se mantenha atento a todas as pessoas da sua organização.

Francisca espera por Clara e faz comentários jocosos ao invés de lhe agradecer por ter tomado conta do seu bebé. Clara deixa-a a falar sozinha e deixa bem claro que não tem interesse em nada que tenha a ver com Manel.

Pilar comunica às filhas e aos sobrinhos que reatou com Vicente. Todas recebem a notícia com agrado e Afonso propõe um brinde. Clara muda de ideias em relação a viver em Alfama para não estar perto de Manel.