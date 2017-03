Resumo: 147º Episódio - 1 de março (quarta-feira)

Victor Freitas\302\251

De noite, Helder e Liliana chegam ao hostel depois duma noitada. Embriagado, este elogia-a e avança para ela tentando beijá-la. Liliana fica indignada e afirma que jamais olharia para ele dessa forma pois é irmão de Tomané.

No dia seguinte, Clara toma o pequeno-almoço com Bárbara e Afonso e estranham que Pilar tenha dormido fora de casa. Esta chega e apesar de Bárbara exigir uma explicação, Pilar não revela onde passou a noite.

Clara aproveita quando Teresa está a sair para levar as irmãs mais novas ao colégio para tentar falar com Daniela. Esta recusa a presença de Clara e não dá espaço sequer para conversarem.

Francisca dirige-se à sede da PJ para prestar depoimento sobre o tiroteio em Alfama e aproveita o momento para envenenar Luísa. Manel trata de a pôr no seu lugar e não lhe dá confiança.

Quim prepara-se para o exame de condução e está certo de que vai conseguir passar.

Joel visita os seus amigos na fábrica de azulejos e Gisela tenta convencê-lo a inscrever-se nas suas aulas de ginástica. Armando chama o amigo à parte e conta-lhe os últimos acontecimentos da fábrica.

No hostel, Mafalda explica a Clara que não conseguiu convencer os diretores do ginásio a contratarem a prima, por ter estado presa. Mafalda lembra-se de um contato de Vicente. Francisca interrompe a conversa e faz questão de demonstrar que já sabe da tentativa de aproximação de Clara a Daniela. Clara recorda-a de que nunca irá desistir de ter as irmãs consigo.

Em conversa com Alice, Francisca conta que Manel a escorraçou por causa da namorada nova. Queixa-se também que está a ser muito difícil ser mãe.

Liliana cruza-se com Helder e o ambiente entre os dois é constrangedor. Helder desculpa-se por ter tentado beijá-la e admite que confundiu as coisas.

Na casa de chá, Diana conta a Clara que está a ser difícil estudar com a medicação. Preciosa chega com Ricardo e faz questão de ir cumprimentar as duas amigas. Ricardo sente-se retraído e, só nessa altura, Preciosa percebe que Ricardo não é bem-vindo.

Francisca recebe um telefonema do senhorio da loja de Belém a informar que Vicente inviabilizou o negócio. Esta fica de tal maneira irritada que entra no carro e se esquece do bebé na rua.

Clara e Diana caminham pela rua e encontram o bebé. Clara reconhece a cadeirinha do bebé e apressa-se a tomar conta dele para que nada de mal lhe aconteça. Tenta ligar a Francisca mas esta não lhe atende o telefone.

Manel e Sebastião trocam impressões sobre um caso que coincide com um caso antigo de Carlos, o pai de Manel. Manel recebe, nesse instante, o resultado do teste de paternidade que comprova que é pai do bebé Carlos.

Vicente dá uma entrevista a um jornalista sobre o facto de o senhorio da loja de Belém querer despejar os Azulejos Resende. Furiosa, Francisca entra sem bater à porta e barafusta com o irmão por tê-la desautorizado. Só nessa altura, Francisca dá por falta do bebé.

Clara leva o bebé Carlos a casa de Helena que fica muito sensibilizada com o gesto.

Na casa de chá, Joel toma café com Teresa e Amália fica cheia de ciúmes dessa situação. Cátia conta a Miranda que Raul continua a mandar e-mails a dizer que sente saudades dela mas não quer saber do pai.

Ao ver Preciosa com Ricardo, Nelson tem outro ataque de asma e pede, de imediato, a sua demissão a Bárbara que não aceita o seu pedido.