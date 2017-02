Resumo: 146º Episódio - 28 de fevereiro (terça-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

Clara procura Lobo e repreende-o por ter atentado contra a vida de Manel. Este recusa ter alguma coisa a ver com isso e consegue provar que estava na festa do filho.

Marta observa o bebé Carlos e Francisca enxota-a, com receio de que esta lhe faça mal. Marta sai, indignada. De seguida, Francisca liga a Manel para o convidar para jantar lá em casa mas este recusa o convite pois quer levar Luísa a jantar com a sua família.

Bárbara janta em casa da família de Miguel. Diana partilha que apanhou um grande susto com o tiroteio e Bárbara conversa com ela de forma apaziguadora. Jorge comenta que o irmão qualquer dia se casa e Miguel dá a entender que não precisa de casar para ficar com Bárbara. Esta, por sua vez, explica que gostaria de fazer tudo de forma tradicional.

Clara e Afonso conversam sobre o atentado a Manel e Clara elucida Pilar que Lobo esteve na festa do filho, a essa hora. Afonso só lamenta que Francisca não tenha sido atingida.

Sebastião procura Lobo e interroga-o, de forma informal. Percebe também que este tem álibi e que dificilmente foi ele a alvejar Manel.

Quando Manel chega a sua casa para jantar com Luísa, encontram Francisca sentada no sofá e Helena com o bebé ao colo. Luísa sente-se mal e sai dali. Manel vai atrás dela mas não consegue convencê-la a ficar.

De volta a casa, Manel manda Francisca embora dali e ordena-lhe que pare de fazer chantagem emocional com o bebé que ainda não sabe se é seu filho.

Marta esclarece a Clara que, durante toda a gravidez, Manel esteve sempre distante de Francisca. Clara comunica a Marta que, por enquanto, terá de continuar a viver com Francisca para não deixarem Daniela totalmente sozinha com a mãe adotiva. Marta reage com alguma revolta mas acaba por aceitar.

Lucas paga a sua dívida a Alex e quando este recusa vender-lhe mais comprimidos fiado, este reage violentamente e empurra o jovem. Sebastião assiste e fica desconfiado da situação.

Miguel informa Jorge e Diana que está à procura de casa. Diana sente que o tio está a precipitar essa decisão para dar lugar a Alice mas Jorge assegura que não será assim, tão depressa. No entanto, Diana mostra-se permeável a que o pai dê esse passo.

Por seu lado, Alice não tem muita vontade de avançar nessa direção pois quer ter o bebé em paz, sem ter de estar preocupada com Diana. Tomané aparece e pede a Alice para que não deixe Liliana conduzir o tuk tuk porque esta podia ter sido atingida por uma bala. Ao ouvir aquilo, Liliana interpreta mal e pensa que Tomané a está a boicotar.

Atormentada, Preciosa acaba por contar a Ricardo que Bárbara a alertou para os seus erros graves. Ricardo admite que prejudicou bastante a vida da irmã, o que deixa Preciosa sensibilizada.

Cátia aborda Afonso e tenta fazer as pazes com ele, alegando que se envolveu com a pessoa de quem realmente gostava. Dolores interrompe a conversa e Armando também chega a casa com Nelson. Todos ficam boquiabertos quando Dolores revela que procurou Vicente e lhe exigiu dinheiro pelo nome da cerveja artesanal. Miranda dá uma boa notícia à família, pagou todas as suas dívidas as finanças e segurança social.

Vicente visita Daniela e esta afirma ao tio que não quer ir viver com ele nem com Clara. Francisca reage mal à sua presença ali. Depois de ficar sozinha, esta telefona ao seu advogado e pede que o detetive se ponha no encalço de Telmo pois este tornou-se uma ameaça para ela e para o filho.

Na sede da PJ, Sebastião comenta com Manel que viu Alex e Lucas quase à pancada e ambos concordam que algo grave se está a passar.

Afonso, ao ver os vários sinais de riqueza de Alex, alerta-o para o risco que corre a traficar estupefacientes. Afonso mostra alguma compaixão por Cátia mas Alex não quer saber mais dela.