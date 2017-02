Resumo: 145º Episódio - 27 de fevereiro (segunda-feira)

/SICMULTIMEDIA

Já em casa, Francisca é criticada por Teresa por ter deixado o bebé tão pequeno sem avisar ninguém. Esta rejeita a mãe e lembra-a que esta fez muito pior consigo.

No dia seguinte, Telmo aluga um apartamento no prédio em frente à casa de Manel.

No supermercado, Preciosa alerta Miguel de que não estão a conseguir escoar o detergente, deixando-o preocupado. Nelson chega muito envergonhado e ainda fica pior ao ouvir Preciosa gozar consigo.

Bárbara chama Miguel à parte para lhe dizer que foi chamada à administração para falar do erro na encomenda.

Dolores procura Vicente e exige que este lhe pague royalties pela utilização do nome da cerveja artesanal. Este nem sabe o que lhe responder e aconselha-a a falar com Armando.

Lobo pede a Clara que o acompanhe na festa da escola de Guilherme mas esta recusa.

Diana e Gabriel fazem as pazes e este mostra-lhe fotografias de São Tomé para que não se sinta excluída.

Francisca partilha com Alice que está contente por Manel estar envolvido com o bebé. Recebe, nesse momento, um telefonema de Telmo que está em posição de sniper, num prédio em Alfama, à espera do momento ideal para atirar em Manel. Cheia de medo, esta tenta demovê-lo. Como não consegue, pede a Alice que tome conta do bebé e sai a correr em direção à casa de Manel, enquanto tenta ligar-lhe.

Em casa dos Paiva, Helena chama Manel e avisa-o que Francisca está a tentar ligar. Este não valoriza e sai sem esperar por ela.

Telmo quase dispara sobre Manel mas fica desorientado ao ver Francisca na rua. Esta grita e corre até ao pai do seu filho e Manel por pouco não é atingido. Percebe que estão debaixo de fogo e Dolores fica muito aflita, pensando tratar-se de um atentado.

Frustrado, Telmo faz várias tentativas mas não consegue atingir ninguém. Manel grita as todos os transeuntes para se baixarem e tenta perceber de onde vêm os tiros. Chama também reforços da polícia e consegue sair do ângulo de visão de Telmo e entrar no prédio.

Telmo foge, assustado, e quando Manel chega ao terraço já não encontra ninguém. Na fuga, Telmo cruza-se com Francisca que fica em pânico.

Na casa de cha, Diana fica muito agitada e pensa que aquela situação tem a ver consigo. Miranda também pede a todos para manterem a calma.

No supermercado, Bárbara procura Preciosa e alerta-a sobre o mau caráter de Ricardo. Esta estranha a atitude da superior. Quim consola Nelson que não sabe onde se enfiar com tanta vergonha. De seguida, decide começar a treinar no ginásio para deixar de ser tão enfezado.

Clara procura Mafalda no ginásio e tenta recuperar o seu emprego como recepcionista. Está a ser difícil arranjar trabalho por ser ex-presidiária.

Com outros agentes no local, Manel explica que tem a certeza de que os tiros eram dirigidos a si. A sua família está muito assustada e Manel tranquiliza toda a gente, mandando a mãe e a avó de volta para casa.

Francisca volta ao hostel e Alice devolve-lhe o bebé. Finge-se traumatizada perante Manel que quer saber o que andava a fazer ali, sem o bebé. Esta percebe, subtilmente, que Manel não viu quem era o atirador.

Pilar conta a Clara o sucedido em Alfama e a primeira desconfiança das duas recai sobre Lobo.

Na sede da PJ, Manel também pondera que terá sido Lobo a alvejá-lo. Luísa fica incomodada ao perceber que isso pode ter a ver com Clara. Ninguém percebe o que Francisca andava a fazer por ali.

Na fábrica de azulejos, todos ficam em sobressalto ao saber o que aconteceu no bairro. Armando repreende Lucas e enaltece Gisela e o facto desta ter feito o trabalho dele. Apesar de Gi estar a ajudar, Lucas reage mal e sai, irritado.

Nelson treina no ginásio e começa a sentir-se mal. Consegue assim a atenção de uma mulher vistosa. Tomané comenta que ganhou 500 euros com o seu canal de YouTube, deixando todos surpresos.

Aos poucos, Liliana vai se aproximado de Helder, em compensação por estar longe de Tomané. Este sente-se atraído por ela mas não revela nada disso.

Clara procura Lobo e repreende-o por ter atentado contra a vida de Manel. Este recusa ter alguma coisa a ver com isso e consegue provar que estava na festa do filho.