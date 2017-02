Resumo: 144º Episódio - 25 de fevereiro (sábado)

(c).RuiCarlosMateus.1954

Clara visita Camila e conta-lhe novidades de Guilherme e de tudo fora da prisão.

Francisca arruma o saco do bebé e as suas coisas para regressar a casa. Manipuladora, liga a Manel para que este a leve a casa e este assente.

Em São Tomé, Edite e Timóteo conversam sobre a visita de Helena e Gabriel e comentam, preocupados, que o filho se sente dividido entre ir e ficar com Diana em Portugal.

Em casa de Diana, Gabriel partilha com a namorada que decidiu especializar-se em psiquiatria. Diana sente-se ofendida e acha que será uma cobaia. Acabam por discutir e Gabriel sai porta fora zangado.

Ao sair de casa, Clara dá de caras com Manel e Francisca que estão a chegar a casa do hospital. Clara fica muito constrangida e apressa-se a sair dali. Manel repara que Clara ainda usa a aliança.

Daniela recebe Francisca e o bebé com alguma ansiedade. Marta por sua vez, não valoriza nada a situação e Manel vão embora, abalado depois de ter visto Clara.

Guilherme esconde do pai que há uma festa na escola pois tem vergonha de não poder ter a mãe presente. Lobo consegue dar a volta à situação e assegura que estará presente e que arranjarão uma desculpa para a mãe de Guilherme não comparecer.

Diana partilha com Jorge que continua a ouvir vozes. Também conta ao pai que se zangou com Gabriel por este escolher psiquiatria como especialidade e este repreende-a. Por sua vez, Jorge também partilha que as coisas com Alice não são fáceis de gerir.

Francisca procura Clara e finge-se feliz por esta estar em liberdade. Tanto Clara como Pilar ficam atónitas ao saber que o bebé se vai chamar Carlos, como o pai de Manel.

Marta irrita-se com Daniela por esta lidar com o bebé como se fosse seu irmão. Revolta-se ainda mais por Daniela não se aproximar de Clara. As duas irmãs e Teresa estranham que Francisca tenha saído com um bebé tão pequeno acabado de chegar a casa.

Francisca vai ao encontro de Telmo e comunica-lhe que o bebé não é seu filho e sim de Manel. Este fica completamente fora de si. Sente-se usado e enganado e quase sufoca Francisca.

Pilar e Vicente estão preocupados com a proximidade de Francisca e Clara. Vicente fica pensativo ao saber que Ricardo tem uma namorada nova.

Preciosa desafia Ricardo a ir assistir ao espetáculo na casa de chá. Este só assente ir depois de saber que serão homens a dançar, em vez de mulheres. Liliana chega, muito chateada e partilha com Preciosa que a sua tentativa de fazer ciúmes a Tomané quase deu em pancada. Confessa mesmo que ainda gosta dele.

Dolores e Armando jantam à luz das velas mas esta está mais preocupada em saber o que vai acontecer na casa de chá. Armando irrita-se com isso e manda-a ir lá sozinha, dando a noite romântica por terminada.

Jorge procura Alice e expõe o seu mal estar por se sentir excluído. Alice confessa que não está a saber gerir tudo ao mesmo tempo e ainda acha prematuro irem viver juntos.

Na casa de chá, está tudo a postos para dar início ao espectáculo. O bairro inteiro está presente. Miranda fica muito aflita quando vê Dolores entrar mas já não podem adiar. O espetáculo começa e Liliana fica furiosa ao reconhecer Tomané. Nelson dança desengonçado e Gisela aplaude Quim. Quando Dolores reconhece Nelson, sobe ao palco. Este fica em pânico e morre de vergonha. Começa a ter novo ataque de asma depois de ver Preciosa a rir-se dele. O espetáculo prossegue depois de Nelson se retirar com a mãe.

Quando entra em casa, Nelson explica que decidiu dançar para impressionar Preciosa mas ainda foi pior do que não fazer nada. Miranda repreende a mãe por se meter sempre onde não é chamada.