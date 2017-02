Resumo: 143º Episódio - 24 de fevereiro (sexta-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

Depois de recolher a sua saliva com uma zaragatoa, Manel pega no bebé Carlos pela primeira vez e emociona-se. Depois de Manel sair, Francisca leva a zaragatoa com a saliva de Telmo para fazer a troca com a de Manel.

Já dentro do laboratório, Francisca é apanhada por um dos técnicos que estranha vê-la ali. Esta explica que só veio deixar umas amostras. De seguida, esta encaminha-se para o seu quarto e o Dr. Ramos estranha vê-la vestida de bata médica. Esta inventa que foi visitar um paciente.

Teresa tenta convencer Pilar a ir visitar Francisca e esta deixa bem claro que não considera Francisca da sua família.

Manel regressa ao trabalho e investigam um assalto que julgam ter sido da autoria de Lobo. Manel fica muito agitado ao receber uma mensagem de Clara a felicitá-lo pelo nascimento do bebé.

Lobo alegra-se ao ler as notícias do jornal em que se explica que não há suspeitos do assalto e a teoria que existe é contrária à realidade. Cruz mente, dizendo que ainda não despachou as peças roubadas.

Pilar ampara Mafalda quando esta tem uma tontura. Ao ver aquilo, Lucas sente-se mal por se ter sido desentendido com Sebastião por causa de Mafalda. A seguir, Alex pressiona-o a pagar-lhe o que lhe deve e Lucas alegra-se por saber que este agora mora perto de si, no hostel.

Pilar reconhece perante a filha que é chata porque gosta muito dela e se preocupa. No entanto, compromete-se a não ser tão ansiosa. Ricardo interrompe-as e faz questão de apresentar Preciosa à mãe e à irmã. Mafalda não vê isso com bons olhos pois percebe que o irmão está a usar a rapariga.

Diana fica muito triste por não poder viajar com Gabriel e este garante que estará sempre em contacto com ela.

No supermercado, Dolores alerta Miguel para uma encomenda estranhamente grande de detergentes que está a chegar. Este percebe que se enganou e Bárbara encobre o seu engano. Planeiam fazer uma campanha para escoar o produto.

Armando comenta, preocupado, que Lucas faltou novamente ao trabalho. Gisela ainda tenta defendê-lo e oferece-se para fazer a sua parte num trabalho. Armando assente mas reconhece que não é a solução para o problema.

Joel volta aos encontros da AVA depois de ter ficado com pena suspensa pela morte de Nuno. Está finalmente livre. Agradece, especialmente, a Sebastião por toda a ajuda que deu. Amália, constrangida, desculpa-se por não ter estado presente. Lucas aproxima-se de Sebastião e pede-lhe desculpa por ter sido injusto com o amigo.

No seu quarto do hostel, Alex contabiliza os comprimidos que tem para vender quando Manel aparece de surpresa. Tenta parecer calmo perante o irmão e tenta evitar que este se aproxime das suas coisas. Manel quer saber o que o irmão anda a fazer mas não consegue arrancar-lhe nada. Alerta o irmão que vai andar em cima dele.

Nelson sente-se diminuído porque Preciosa não lhe liga nenhuma. Clara aparece e Miranda apressa-se a alertá-la para o facto de Lobo ter estado ali a fazer perguntas sobre ela.

Quim visita Francisca e o bebé no hospital e desculpa-se por ser o único a fazê-lo. Esta recrimina Teresa por se dar com um rapaz tão novo.

Dias depois, na casa de chá prepara-se tudo para a noite dos Zorros. Dolores fica horrorizada com a ideia de ter homens a dançar e ninguém lhe quer contar quem são os Zorros.

Helder critica o Tomané por ir dançar mas este quer vingança de Liliana. Esta aparece no bar de sumos com um turista do tuk tuk para lhe fazer ciúmes e Tomané perde a cabeça e sai de dentro do balcão para bater no turista.

Alice prepara-se para sair para uma consulta com Henrique quando Jorge chega. Esta fica muito atrapalhada e Jorge sente-se excluído da sua vida.

Lobo tenta saber mais informações sobre Clara através de Ricardo mas este não tem mais informação para lhe passar. Lobo pede-lhe ainda que o ajude a descobrir quem é que, dos seus homens, anda a traí-lo.