Resumo: 142º Episódio - 23 de fevereiro (quinta-feira)

Na cozinha do hostel, Liliana quase cai de um banco mas Tomané ampara-lhe a queda. Esta fica irritada por ter de continuar a aturá-lo no hostel. Por sua vez, Tomané fica revoltado ao saber que Liliana agora faz as tours no tuk tuk.

Gisela pinta um painel de azulejos por Lucas que continua a tremer das mãos. Armando fica agradado por pensar que o seu aprendiz está a voltar a ser o que era e Lucas sente-se mal com isso. Gisela finge ir embora e apanha Lucas em flagrante quase a tomar um comprimido. Sobressaltado, este deixa cair o último comprimido e fica irritado por esta se intrometer na sua vida.

Já a fechar, Miranda recusa-se a servir Lobo na casa de chá. Este veio ali saber informações sobre Clara e Miranda percebe. Sem problemas, acusa-o de a estar a usar para chegar a Clara e manda-o embora.

Clara desabafa com Vicente por causa de Daniela e alerta o tio para a possibilidade de não conseguirem a guarda das menores por isso. Apesar de Marta querer sair da guarda de Francisca, Clara acha que é pior deixar Daniela sozinha com Francisca.

Alice janta com Jorge, Miguel e Diana e conversam calmamente sobre o seu bebé. Diana faz comentários despropositados e deixa todos desconcertados.

Telmo visita Francisca no hospital, sem ser visto por ninguém. Esta não revela nada das complicações que teve e pede-lhe para passar a zaragatoa na boca.

Daniela reage de forma distante com Marta que se irrita com isso. Esta continua a tentar meter-lhe juízo mas Daniela está demasiado manipulada e Marta ameaça que, se continuar assim, vai deixá-la sozinha a aturar Francisca.

Manel interroga Alex sobre a mota nova e dá a entender ao irmão que não acredita na sua história de ter ganho tanto dinheiro num part-time. Arrogante, Alex recusa-se a dar explicações.

Gisela vai o quarto de Lucas e consegue ludibriá-lo e prendê-lo com umas algemas para que este não consuma mais ritalina. Quando percebe que está preso, Lucas debate-se e grita mas Gisela não cede e sai do quarto, deixando-o preso.

Liliana e Helder visitam Joel por razões diferentes. Ao ver ali o ex-cunhado, Liliana reclama com ele por ter dado emprego a Tomané no barde sumos. Joel aconselha Liliana a fazer as pazes com o ex-namorado mas esta garante que vai partir para outra.

Dolores, inconveniente, tenta convencer Armando a fazer cerveja sem álcool mas este não lhe dá ouvidos. Esta também critica os logotipos que Preciosa fez e Nelson, muito abatido, não reage a nada e vai para o sótão.

Quim estranha o atraso de Gisela mas esta não revela o que andou a fazer. Quim comemora antecipadamente o exame de condução e fica extasiado quando Gi o convida para ser um dos Zorros. Esta também desafia Tomané a fazer parte do número que está a organizar. Apesar de hesitar, Tomané aceita.

Preciosa encontra Lucas preso à cama com as algemas. Ricardo fica admirado enquanto Preciosa se apressa a libertar o amigo.

Francisca sai do quarto do hospital à socapa mas Jorge apanha-a. Aproveita o momento para lhe pedir opinião sobre Diana ir a São Tomé e Francisca desaconselha que Diana vá. Enquanto fala com Jorge, Francisca observa um técnico do laboratório e, a seguir, segue-o e rouba-lhe o cartão de acesso.

No ginásio, Manel e Luísa terminam de treinar quando Lobo chega. Trocam provocações e acusações e Lobo regozija-se de ter libertado Clara da prisão.

Helena chega a casa muito desmoralizada depois de ter assinado os documentos do passaporte com uma cruz, pois ainda não consegue assinar. Alex aparece na sala de malas feitas e avisa a mãe e a avó que vai viver para o hostel.

Diana faz planos para ir a São Tomé, o que deixa Gabriel desconfortável pois não quer criar mais falsas expectativas. Nem de propósito, Jorge chega a casa e informa a filha que é melhor não ir a lado nenhum para não destabilizar.