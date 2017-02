Resumo: 141º Episódio - 22 de fevereiro (quarta-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No hospital, Francisca usa o sigilo profissional do Dr. Ramos para não ser descoberta por ninguém.

Clara telefona a Lobo para visitar Guilherme mas não quer contato com o bandido. Diana visita a amiga e Clara alegra-se por vê-la tão lúcida.

Vicente recusa um negócio que Francisca tentou fazer. Não admite que esta se queira desfazer da primeira loja de azulejos em Belém. Pilar aparece e conversam sobre Mafalda e Sebastião e Pilar admite que julgou mal o seu genro.

No hospital, Mafalda recebe o último tratamento de quimioterapia. Sebastião, meigo, tira-lhe uma fotografia a registar esse momento.

Amália visita Joel e discute com ele por este não parar de a procurar. Está ressentida com ele mas não admite. Deixa-o a falar sozinho e Joel, desesperado, sai para a rua atrás dela.

Liliana vê irritada um vídeo de Tomané, no YouTube. Decide, assim, pedir a Alice para fazer as tours no tuk tuk. Hesitante, Alice concorda com a sugestão.

Na rua, Joel corre atrás de Amália mas é apanhado pelo carro da PSP que o leva de volta à casa. Só nessa altura é que percebe que podia ter dado cabo da sua vida.

Guilherme regressa ao armazém de Lobo com Clara depois de terem lanchado. Esta sente-se desconfortável por estar ali e apressa-se a ir embora.

Depois de algum tempo, o Dr. Ramos informa Manel e Teresa de que o bebé está fora de perigo, deixando-os aliviados.

De seguida, dão a notícia a Francisca que se mostra muito emocionada na presença de Manel. Decide chamar-lhe Carlos, em homenagem ao pai de Manel. Depois deste sair, Francisca informa Telmo, por telefone, que o bebé já nasceu. Este fica emocionado e quer visitá-la, de imediato. Francisca conversa com a enfermeira Carmo para conseguirem que Telmo vá ao hospital, sem ser visto por ninguém.

Afonso repreende Alex ao ver a sua mota nova. Cátia tenta aproximar-se deles mas estes não lhe dão conversa. Manel vê Alex e Afonso a arrancarem e fica desconfiado.

Nelson fica de rastos ao saber que Preciosa namora com Ricardo. Depois dela sair, Nelson desabafa com Miranda, sente que vai ficar sozinho para sempre.

Manel conversa com Helena sobre a mota nova de Alex. Esta também não está confortável com isso mas desvia o assunto para Clara e conta ao filho que a encontrou no cemitério.

Marta insiste com Daniela para ver Clara mas esta não quer ouvir nada relacionado com a irmã mais velha.

Cruz repreende Lobo por estar a descurar o trabalho por causa de Clara e este revolta-se e ameaça-o com um revólver, se voltar a falar de Clara, dá-lhe um tiro.

No hospital, Francisca recebe um enorme ramo de flores de Telmo e disfarça perante a Teresa de quem são. Esta enaltece a atitude Manel ao estar presente no hospital mas Francisca tem consciência de que este só o faz pelo bebé.

Marta consegue, finalmente, que Daniela veja Clara. Esta emociona-se ao ver a irmã e abraça-a enquanto Daniela mostra que não tem qualquer interesse em voltar a viver com ela e afirma que Francisca é a sua nova mãe. A seguir, Clara pede a Marta que seja mais compreensiva com a irmã mais nova mas quando fica sozinha, desaba a chorar.

Manel janta com Luísa e justifica-se por ter estado pouco presente nos últimos dias. Esta finge não estar afetada pela situação e fica feliz quando este afirma que nada mudou entre eles.

Depois do último tratamento de quimioterapia, Mafalda vai com Sebastião para o hostel para terem alguma privacidade. Agradece-lhe, uma vez mais, pela sua dedicação. Alice também vai ver Mafalda e, a sós, Mafalda explica a sua situação à ex-médica e explica que o que lhe custa realmente, é lidar com o desespero da sua família. Alice partilha também que teve uma pessoa próxima que morreu de cancro.