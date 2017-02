Resumo: 140º Episódio - 21 de fevereiro (terça-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

No hospital, Daniela insiste em esperar para ver Francisca e o bebé. O Dr. Ramos explica a todos que o bebé corre sério perigo de vida.

Manel é a primeira pessoa a visitar Francisca depois do parto e sente pena dela ao vê-la chorar.

Helena fica muito desconfiada ao ver a mota que Alex comprou e receia que o filho esteja metido em confusões. Amália também vê isso com estranheza.

Miranda confronta Gisela com o facto de ter dormido fora de casa e discorda da prima andar a brincar com os sentimentos de Quim. Gisela não quer abdicar de Quim pois nunca foi tão bem tratada na vida.

Armando discute com Dolores por esta ter estragado o fim-de-semana romântico ao ir atrás de Nelson. De malas feitas, Nelson decide ir, novamente, para o hostel mas Dolores consegue convencê-lo a alugar o sótão aos pais, dando-lhe uma falsa ideia de independência.

Diana mostra vontade de ir a São Tomé com Gabriel e Jorge fica aborrecido com isso. Considera que ainda é cedo para a filha se expor a uma situação dessas. Diana acusa Gabriel de estar a fugir dela, deixando-o desiludido.

Clara partilha com Afonso e Pilar que está a pensar recuperar a guarda das irmãs com a ajuda de Vicente. Teresa chega, nesse instante, do hospital com notícias de Francisca e fica triste com a falta de interesse de toda a família pela sua filha bastarda.

Já a trabalhar no bar de Helder, Tomané sente saudades do tuk tuk.

Lucas prepara-se para sair quando Gisela aparece, de surpresa. Esta revista-o e avisa que estará de olho nele o dia todo.

Ricardo fica nervoso ao saber que Vicente falou com Mafalda sobre a sua homossexualidade. Mafalda aconselha o irmão a assumir-se e a não enganar Preciosa.

Sebastião faz companhia a Manel no hospital. Este receia pela vida do bebé e fica abalado ao saber que Clara sabe de tudo o que se está a passar.

Clara vai ao cemitério visitar a campa dos pais e promete ali que vai conseguir ter os irmãos todos juntos, novamente. Quando se aproxima da campa de Carlos, depara-se com Helena e fica constrangida. Quando Clara coloca flores, Helena repara que esta ainda usa a aliança.

No hospital, Francisca e Manel são informados de que o bebé terá de ser operado para conseguirem corrigir a deformação no coração.

Na sede da PJ, Luisa pergunta a Sebastião por Manel e mostra-se insegura com toda a situação.

Manel tenta saber mais informações sobre o estado de saúde do bebé e explica ao Dr. Ramos que não tem nada com Francisca. O médico percebe assim o porquê desta ter provocado o parto e de ter escondido o tempo real de gestação.

Na casa de chá, Clara procura emprego na internet. Dolores fica muito feliz quando a vê e convida-a logo para jantar.

Jorge explica a Diana que se tiverem a aprovação de Francisca, deixará a filha ir com Gabriel a São Tomé. Diana tenta mostrar ao pai que está estável e planeia visitar Clara.