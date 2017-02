Resumo: 139ª Episódio - 20 de fevereiro (segunda-feira)

Paulo Goulart Photography

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No hospital, Francisca explica ao médico obstetra que tomou prostaglandina e este fica incrédulo pois está a pôr em perigo a vida do bebé. Contra todos os conselhos, assume os riscos e pede ao médico para não revelar o tempo de gestação.

Teresa telefona a Manel a avisar que Francisca entrou em trabalho de parto e este nega-se a estar presente nesse momento.

Depois de um assalto a uma galeria de arte, Cruz recrimina Lobo por estar a ficar desleixado em relação aos trabalhos que têm em mãos.

Na casa de chá, Clara elogia o novo bolo da sogra. Afonso e Marta elogiam a sua força e acabam por lhe contar que Francisca teve Marta sob ameaça esse tempo todo.

Perante o estado avançado de trabalho de parto de Francisca, o Dr. Ramos vê-se obrigado a fazer uma cesariana.

Aproveitando um momento tranquilo, Gabriel, hesitante, conta a Diana que está a planear ir a São Tomé. Diana fica muito insegura e sente-se abandonada.

Helena informa Amália que Joel telefonou à sua procura e esta fica constrangida com isso. Helena pede à mãe para a acompanhar a fazer o passaporte e Amália não consegue evitar mostrar que discorda da sua viagem a São Tomé.

Helder aconselha Liliana a entender-se com Tomané pois correm o risco de serem despedidos. Liliana ouve-o e nega ainda querer alguma coisa com Tomané e para o provar, desafia Helder a saírem à noite.

Dolores chega a casa com Nelson, vindos do hospital. Já mais calmo, este acusa a mãe de o sufocar e mostra-se arrependido de ter voltado para casa.

Henrique procura Ricardo para ficarem bem um com o outro e este mostra que não tem qualquer interesse nele. Quando Preciosa chega, beija-a para mostrar a Henrique que gosta de mulheres.

Pilar acolhe Clara em sua casa. Também a informa que Manel se esteve nas tintas para Francisca, ao longo de toda a gravidez.

Manel chega finalmente ao hospital e fica surpreendido ao saber que há complicações no parto.

Depois da cesariana, o Dr. Ramos tem de fazer uma histerectomia a Francisca pois não consegue estancar uma hemorragia. Esta recebe a triste notícia de que não poderá ter mais filhos.

Em casa, Marta tenta convencer Daniela a ver Clara mas a criança recusa e acha que com Clara longe, terão menos problemas.

Clara recebe com pesar a notícia de que Daniela não a quer ver. Todos lhe explicam que é melhor não forçar a situação e afirmam que Daniela está completamente submissa a Francisca.

Teresa e Manel esperam, impacientes, quando o Dr. Ramos vai ao seu encontro para lhes explicar o que aconteceu durante o parto. Teresa fica nervosa ao saber que Francisca não pode ter mais filhos enquanto Manel só quer saber do bebé.

Helena fica incomodada ao saber que Clara está em liberdade e receia que isso vá destabilizar Manel.

Jorge convida Alice para ir jantar a sua casa para que esta veja que Diana está diferente e controlada. Alice tem algum receio mas aceita o convite. Quando Jorge se oferece para a acompanhar durante o parto, Alice esquiva-se.

Alex entra na casa de chá com um capacete e Quim estranha. Alex explica ao irmão que comprou uma mota com o seu trabalho e Quim não fica convencido. Gisela interrompe a conversa e faz-se de vítima quando Quim lhe pergunta onde passou a noite. Consegue, assim, não contar que passou a noite com Lucas, sob o efeito de estupefacientes.

Alex exige a Lucas que lhe pague o que lhe deve mas aceita vender-lhe mais ritalina. Preciosa chega com Ricardo e apresenta-o como seu namorado.