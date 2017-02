Resumo: 138º Episódio - 18 de fevereiro (sábado)

Paulo Goulart Photography

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

A enfermeira Carmo dá a Francisca um medicamento para acelerar o trabalho de parto e alerta-a para ter cuidado.

Vicente procura o filho Ricardo para tentar perceber se este é mesmo gay. Ricardo fica incomodado ao perceber que Francisca o denunciou e nega tudo.

Francisca visita Diana e dá-lhe alta, deixando Diana muito feliz. Por outro lado, Gabriel fica apreensivo pois já não conseguirá ir a São Tomé com Helena.

Vicente e Pilar acordam não dizer nada a ninguém sobre estarem juntos, novamente. Este aproveita estar lá em casa para comunicar à família que voltou a gerir a fábrica, sem revelar, no entanto, como o conseguiu.

Sebastião sente-se bastante frustrado por causa de Mafalda e começa a descarregar em toda a gente. Manel por sua vez, conta os desenvolvimentos da sua relação com Luísa e fala dela com carinho.

Liliana e Tomané discutem, mais uma vez e Alice vê-se obrigada a mandá-los embora da cozinha. Para terminar, pondera despedi-los.

Gisela fica melancólica depois do efeito da ritalina passar. Questiona Lucas por andar a tomar aquilo e este responde de forma evasiva, sem admitir que está viciado.

Preciosa interrompe-os e Lucas inventa uma desculpa para a presença de Gisela ali e Preciosa fica sem quarto para dormir. Ao vê-la no corredor, Ricardo convida-a para dormir no seu quarto. Apesar de a ter deixado pendurada por causa de Henrique, decide tentar uma nova relação e beija-a.

No dia seguinte, Diana, já em casa, reforça que não precisa que o pai a controle com a medicação. Depois, partilha com o tio Miguel que gostava de voltar a estudar.

Francisca fica ainda mais zangada ao saber que Luísa é polícia e que pertence à brigada de Manel. Decide tomar mais um comprimido para provocar o parto.

Na prisão, Clara recebe, incrédula, a notícia que lhe foi concedida liberdade condicional. De seguida, despede-se de Camila e agradece-lhe por todo apoio e proteção. Sai, emocionada, com a sua liberdade e telefona a Afonso. Este rejubila de alegria com a novidade. Lobo aparece, de surpresa, à porta da prisão e está muito feliz com a libertação de Clara. Tenta fazer as pazes mas esta não lhe dá confiança e recusa a sua boleia.

Francisca começa a sentir contrações. Ricardo visita-a, em sua casa e exige explicações por esta ter falado com Vicente sobre a sua homossexualidade. Discutem fortemente quando as contrações de Francisca se tornam mais fortes.

Mafalda confronta Pilar com a sua aproximação de Vicente. A mãe desvaloriza. Ricardo bate à porta com Francisca, agarrada à barriga. Pilar chama uma ambulância e ninguém se oferece para a acompanhar ao hospital.

Na sede da PJ, Luísa informa Manel que Clara foi libertada, deixando-o perturbado. No entanto, não revela e afirma que não tem nada a ver com isso.

Clara chega a Alfama e sente-se desajustada à realidade. Teresa fica emocionada ao ver a neta. Amália e Alice também se aproximam e mostram contentamento por vê-la. Afonso e Marta aproximam-se e abraçam a irmã mais velha, muito felizes e saudosos.

Dolores interroga Quim sobre Gisela pois esta não dormiu em casa. Quim estranha e garante que não sabe dela.

Nelson fica muito triste ao saber que Preciosa esteve com Ricardo. Começa a ficar sem ar e como não encontra a bomba, não consegue acalmar-se. Miguel chama uma ambulância e Dolores fica muito aflita. Enquanto isso, Alice aproxima-se e ajuda Nelson a controlar a respiração.

Depois de saber que Gisela deitou fora os comprimidos de ritalina, Lucas fica fora de si e ofende-a. Armando intervém e manda-o sair até se acalmar.

Mafalda vai à fábrica de azulejos convidar Vicente para almoçar e partilha com o pai que Francisca estava com Ricardo quando começou em trabalho de parto. Este fica desconfiado disso e conta à filha que Francisca acusou Ricardo de ser gay. Mafalda Finge não saber de nada.