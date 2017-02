Resumo: 137º Episódio - 17 de fevereiro (sexta-feira)

Paulo Goulart Photography

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Manel indaga junto de Alex sobre a sua amizade com Lucas e percebe que algo ali não está bem. Helena vai recolhendo informações sobre São Tomé e Manel alegra-se com isso.

Na prisão, Tânia tenta atacar Clara mas esta defende-se, deixando Tânia sem reação.

Francisca faz uma transferência para um fornecedor e, nesse momento, o dinheiro é desviado para uma conta criada por Ricardo. À distância este vê tudo, em conjunto com Vicente, que planeia, assim, ter armas para recuperar a sua fábrica e o seu trabalho.

Depois de ver Lucas a tomar ritalina, Gisela toma também um desses comprimidos, pensando que são analgésicos. Armando chama a atenção de Lucas por causa do seu mau trabalho e este reage como se estivessem a implicar com ele.

Dolores continua a insistir com Miranda para que esta fique com Helder mas esta não dá conversa à mãe. Dolores observa Quim e Teresa à conversa e comenta que acha aquela amizade muito esquisita e insinua mesmo que estes têm um caso. Quim recebe um sms da escola de condução, esqueceu-se comparecer no exame de condução. Fica desconsolado.

Jorge insiste com Alice para irem viver juntos mas ela considera que ainda é cedo para isso.

Raivosa, Francisca pede ao Dr. Nogueira para este investigar Luísa e quer descobrir todos os podres sobre ela.

Lobo delega todas as tarefas nos seus capangas. Estes não gostam da sua nova atitude pois sentem-se desprotegidos.

Francisca fica muito alterada quando se depara com uma transferência feita para uma conta desconhecida. Vicente aparece, nesse momento, e goza com a situação. Fá-la entender que foi ele quem organizou essa situação e ameaça-a de contar aos jornais que esta desvia dinheiro da fábrica. Sem saída, Francisca cede às suas exigências de lhe dar novamente poder na fábrica de azulejos.

Vingativa, Francisca denuncia a homossexualidade de Ricardo, deixando Vicente desconcertado.

Na sede da PJ, Sebastião discorda de uma ordem de Luísa que se vê obrigada a pô-lo no seu lugar. Manel chama-o à razão e Sebastião fica irritado ao saber que o amigo tem um caso com a chefe de ambos.

Clara queixa-se da situação com Tânia e jura a Camila que não denunciou ninguém à tia.

Na fábrica, Gisela trabalha com rapidez por causa do comprimido que tomou. Francisca convoca os colaboradores e comunica a todos que Vicente vai voltar a gerir a empresa. Armando e todos os funcionários comentam, satisfeitos. Lucas vê Gisela a tomar outro comprimido e fica muito preocupado.

Gabriel comunica à família que vai com Helena a São Tomé visitar os pais. Helena fica feliz enquanto Amália discorda. Gabriel desafia a avó a ir também mas esta recusa, teimosa e ressentida.

Depois do trabalho, Gisela vai treinar para o ginásio. Lucas conversa preocupado com Alex e não sabe o que fazer com ela, naquele estado. Gisela esforça demasiado o corpo por causa do excesso de energia e começa a sentir-se mal com taquicardia. Assustado, Lucas leva-a para o hostel para que ninguém perceba o que se passa.

Na AVA, Quim lamenta-se por ter faltado ao exame de condução e Teresa e Tomané tentam consolá-lo. Ao ver Teresa próxima de Quim, Dolores insinua que esta tem um caso com o namorado da sobrinha, deixando Quim e Teresa indignados. As pessoas presentes ficam desconfiadas e apesar deles negarem, fica a dúvida no ar.

No quarto de Lucas, Gisela, completamente alterada insinua-se a ele mas este só quer que esta volte à normalidade. Acaba por lhe confessar que está assim por causa dos comprimidos que não são analgésicos como Gisela pensava.

Alice esclarece a Henrique que apesar de estar com Jorge, o seu bebé continua a ser somente responsabilidade sua. Por sua vez, Henrique explica que já não tem interesse em Ricardo pois envolveu-se com outra pessoa e apesar de estarem distantes, vai tentar manter a relação.