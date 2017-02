Resumo: 136º Episódio - 16 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Francisca desabafa, desiludida com Alice que Manel tem uma namorada. Alice tenta acalmar a amiga, sem sucesso. Francisca está cega de ciúmes.

Ao contrário do que Manel esperava, Luísa sente-se usada na situação com Francisca. No entanto, Manel consegue explicar as suas motivações e mostra real interesse em estar com ela.

Camila alerta Clara para o regresso de outra presidiária que anda a inventar rumores sobre Clara por ser sobrinha de uma inspetora da PJ.

Marta e Afonso imploram a Pilar que leve Marta a visitar Clara na prisão. Esta assegura que Clara sairá em breve, em liberdade condicional.

Henrique regressa a Portugal e surpreende Ricardo. Feliz, este convida-o para beber um copo, deixando Preciosa pendurada na casa de chá.

Preciosa fica desiludida e Nelson volta a dizer-lhe que Ricardo não é bom para ela. Esta perde a paciência e enxota o amigo.

Liliana desafia Helder para irem sair e este acaba pro aceitar. Conversam e Helder revela que foi deixado pela ex-mulher. Pede a Liliana que não conte nada a ninguém para não desiludir Tomané com essa verdade.

Gisela e Quim beijam-se apaixonados enquanto Lucas os observa, irritado. Ainda fica mais furioso quando percebe que estes vão passar a noite no quarto ao lado do seu.

Dolores não quer que Nelson vá para fora mas Armando até acha boa ideia o filho ir para fora para poderem namorar.

Quando regressa ao hostel, Ricardo convida Henrique para o seu quarto mas este esclarece que são só amigos e que tem um namorado em Abu Dhabi. Explica também que foi despedido por terem descoberto que é gay.

Vicente aparece de surpresa em casa de Pilar e pede-lhe para voltarem a ser um casal. Pede desculpa por ter sido tão intransigente com ela e perdoam-se mutuamente.