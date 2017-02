Resumo: 135º Episódio - 15 de fevereiro (quarta-feira)

Victor Freitas\302\251

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Dolores pressiona os clientes a comprar cerveja “Dolorosa”. Nelson repreende a mãe por isso e também discorda do arranjinho que esta quer fazer com Miranda e Helder.

Miranda procura Helder, no hostel, para lhe pedir desculpa pela atitude de Dolores. Este, cheio de confiança, mostra-se disponível para sair com ela mas Miranda não tem interesse nele.

No fim de uma aula de pintura, Joel e Amália trocam carinhos e elogios. Esta beija-o e Joel retrai-se pois considera que não pode ser feliz, depois do que aconteceu com o seu filho.

Em São Tomé, Edite e Timóteo acompanham orgulhosos, o processo de produção de chocolate. Helena telefona à irmã e informa que vai visitá-los. Gabriel ouve a tia falar com os pais e sente saudades deles. Gostava de ir à sua terra mas tem receio de deixar Diana.

No hospital, Diana está serena e sente que já está preparada para voltar para casa. Jorge aproveita essa lucidez para lhe contar que namora com Alice e Diana não reage com grande entusiasmo.

Camila consola Clara e aconselha-a a arranjar maneira de tirar a guarda de Marta e Daniela a Francisca.

Na fábrica, Vicente observa os relatórios dos lucros e percebe que Francisca está a fazer tudo para arruinar o negócio da sua família.

Lucas trabalha num painel com as mãos a tremer, por causa da ritalina. Armando oferece-se para o ajudar e Lucas reage mal. À saída, Vicente conversa com Armando e percebe a má gestão da irmã.

Dolores dá mais uma caixa de bonecos de tablewar gaming a Nelson e fica desconcertada ao saber que este planeia ir a um torneio em Évora.

Ricardo ajuda Preciosa a salvar um documento no computador e esta ganha coragem para o convidar para sair.

Vicente visita Clara na prisão e esta pede ao tio para lutar pela guarda das irmãs. Vicente concorda com a ideia mas tem a imagem denegrida por causa do episódio com Joana.

Depois de mais um espetáculo das Zorras, Gisela tem uma ideia, terem também coreografias com homens. Estranhamente, Liliana concorda com ela e Miranda fica de pensar no assunto.

Para pressionar Manel, Francisca vai até casa de Helena e espera lá por ele, deixando toda a família de Manel bastante constrangida. Este janta com Luísa no restaurante do hostel quando Helena lhe liga a dizer que Francisca está lá em casa, à sua espera. Manel dá indicação a Francisca para ir ao seu encontro. Quando esta chega ao restaurante, Manel apresenta-lhe Luísa como sua namorada.

Afonso procura as irmãs mais novas para lhes contar que a pena de prisão de Clara foi reduzida. Marta alegra-se e omite do irmão as ameaças de Francisca.

Para recuperar a fábrica, Vicente pede a Ricardo que simule um desvio de fundos de Francisca para uma conta offshore. Acedem ao computador de Francisca e Ricardo faz um clone da página do banco. Assegura também que não haverá vestígios seus ou de Vicente.