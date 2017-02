Resumo: 134º Episódio - 14 de fevereiro (terça-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Manel recebe as cartas de Clara em casa mas não as abre. Helena desanuvia o momento e Manel incentiva a mãe a refazer a vida dela. Aconselha-a a viajar até São Tomé para visitar Edite e Timóteo.

Bárbara leva Miguel a jantar a casa da mãe para conhecer toda a família. Pilar recebe-o cordialmente. Mafalda percebe que Sebastião está chateado e este confessa que está assim por causa de Lucas. Vicente chega e junta-se a eles para jantar.

Miranda chega a casa furiosa porque Raul voltou a procurá-la e quer reatar. Mal sabe ela que Dolores está a organizar um jantar com Tomané e Helder para fazer um arranjinho à filha. Quando estes chegam, Dolores atira a filha para cima de Helder, deixando Miranda muito constrangida.

Em casa de Joel, Amália prepara-lhe o jantar. Este agradece a sua amizade e começam a olhar-se com interesse.

Na casa de chá, antes do espetáculo das Zorras, Quim partilha, feliz, que está quase a ter a carta de condução. Lucas ignora Gisela que insinua que este ainda tem ciúmes dela e de Quim.

Liliana sente cada vez mais raiva de Tomané. Preciosa, por sua vez, pensa em convidar Ricardo para sair. Nelson, ao ouvir aquilo, aconselha-a a não avançar pois Ricardo não é bom para ela. Afonso tenta chamar Alex à razão por causa da venda de estupefacientes mas este não ouve ninguém.

Ricardo exige a Lobo que lhe pague pelos trabalhos de há meses mas este não tem como fazê-lo. Ricardo quer que Lobo venda o quadro roubado mas este não vai arriscar isso e ser apanhado pela polícia judiciária.

Francisca reage mal à notícia da pena de prisão de Clara ter sido reduzida. Ao vê-la tão zangada, Daniela acaba por lhe contar que Marta vai visitar Clara, sem a sua autorização.

Com o passar do tempo, Mafalda começa a ficar insegura com a operação. Receia ficar com problemas no braço para sempre. Bárbara sente alívio por toda a sua família ter gostado de Miguel.

No supermercado, Dolores pressiona Preciosa para que esta dê mais destaque à cerveja “Dolorosa”. Helena cruza-se com Jorge e com Alice num corredor e cumprimenta-os, cordialmente. Conversam sobre a gravidez de Francisca e Alice refere que a amiga tem pouco apoio.

Luisa e Manel chegam quase, ao mesmo tempo, à sede da PJ. Luísa não receia os comentários dos colegas mas Manel prefere separar a vida pessoal da profissional.

À entrada da prisão, Francisca intercepta Marta e não a autoriza a entrar para visitar a irmã. Marta chora enquanto se afasta. Afonso entra, de seguida e comunica a Clara que Marta não pôde entrar, deixando a irmã mais velha profundamente triste. Percebe que os irmãos fizeram as coisas às escondidas de Francisca e isso coloca-os em perigo.

Luisa e Sebastião reúnem-se e observam o quadro que tinha sido roubado. Lobo deixou-o num local para ser encontrado desviando as atenções de si. Manel fica irritado porque Lobo nunca é apanhado.

Já em casa, Francisca aterroriza Marta e ameaça-a de a internar num hospício.

Mafalda encontra-se com Ricardo na casa de chá. Cremilde fala-lhe com pena, o que deixa Mafalda incomodada. Ricardo distrai a irmã e consola-a na sua frustração por não ter a vida que tinha antes.

Miguel comenta com Bárbara que gostou de conhecer a sua família. Também planeia fazer o mesmo com Jorge e Diana e tranquiliza Bárbara em relação à sobrinha. Preciosa interrompe-os para pedir uma autorização a Bárbara e esta assente, mostrando confiança no seu trabalho.

Dolores pressiona os clientes a comprar cerveja “Dolorosa”. Nelson repreende a mãe por isso e também discorda do arranjinho que esta quer fazer com Miranda e Helder.

Miranda procura Helder, no hostel, para lhe pedir desculpa pela atitude de Dolores. Este, cheio de confiança, mostra-se disponível para sair com ela mas Miranda não tem interesse nele.

No fim de uma aula de pintura, Joel e Amália trocam carinhos e elogios. Esta beija-o e Joel retrai-se pois considera que não pode ser feliz, depois do que aconteceu com o seu filho.

Em São Tomé, Edite e Timóteo acompanham orgulhosos, o processo de produção de chocolate. Helena telefona à irmã e informa que vai visitá-los. Gabriel ouve a tia falar com os pais e sente saudades deles. Gostava de ir à sua terra mas tem receio de deixar Diana.

No hospital, Diana está serena e sente que já está preparada para voltar para casa. Jorge aproveita essa lucidez para lhe contar que namora com Alice e Diana não reage com grande entusiasmo.