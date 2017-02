Resumo: 132º Episódio - 11 de fevereiro (sábado)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cátia mostra a Marta o piercing que fez no umbigo. Está cheia de dores pois está infetado. Marta aconselha-a a tirar mas esta não cede. Miranda percebe e ralha com a filha por ter decidido fazer aquilo sem a sua autorização. Trata de desinfectar logo o umbigo da filha.

Sem saber que Liliana já o fez, Tomané também pede a Helder que lhe dê emprego para não ter de aturar Liliana no hostel. Fica indignado ao saber que esta já o fez e exige que o irmão lhe dê emprego a ele.

Gabriel comenta com Diana o estado grave da sua mãe e a partida repentina de Timóteo para São Tomé. Diana continua a insistir na teoria da conspiração e Gabriel ouve-a desiludido.

Na prisão, Clara recebe com agrado um computador. Excepcionalmente, deixaram-na ter acesso ao aparelho para poder estudar.

Francisca vinga-se de Marta, dando-lhe uma injeção com ecstasy. Orienta Daniela e a empregada para ficar a sós com ela e injecta-lhe água com droga. De seguida, deixa-a trancada enquanto espera pelo efeito do estupefaciente. Marta grita, desesperada, sem saber o que a madrasta lhe deu.

Manel vai ao hostel para saber se Ricardo passou a noite ali. Ao entrar, Ricardo ouve Manel conversar com Liliana e ouve tudo escondido. Apressa-se a sair, sem ser visto. Ao ver Manel ali, Alice tenta chamá-lo à razão para que este dê mais atenção a Francisca mas este recusa-se a assumir o que quer que seja, sem um teste de paternidade positivo.

Ao jantar, em casa de Pilar, o ambiente é pesado. Mafalda tenta desanuviar e contra todas as expectativas, Pilar reconhece que Sebastião tem sido um grande companheiro para a filha e dá-lhe as boas vindas à família. Emocionada, Mafalda abraça a mãe. Francisca interrompe para vir dizer que Marta está completamente descontrolada.

Na biblioteca, Marta, já com os efeitos da ecstasy, está muito agitada. Atira objetos para o chão e quando Pilar entra, acusa Francisca de a ter envenenado. Sebastião agarra Marta antes desta conseguir agredir Francisca. Não consegue encontrar a picada e grita desesperada. Sebastião sugere que a levem ao hospital para fazer análises. Pilar acusa Francisca de ter feito mal à sobrinha e esta finge-se ofendida.

Lobo fica surpreso ao saber que Manel andou a perguntar por Ricardo no hostel. Ricardo aconselha-o a ter cuidado com o negócio do quadro roubado pois têm a PJ à perna.

Afonso procura Manel para justificar todos os erros de Clara e aproveita a presença de Helena para também assumir a sua responsabilidade no roubo que tirou a vida a Carlos. Afonso pede, por fim, a Manel que convença Francisca a deixar Marta e Daniela visitarem Clara. Alex chega e, ao ver Afonso ali, fica com receio que este o esteja a denunciar ao irmão.

Sem ninguém estar à espera, Bárbara fala ao microfone e pede a Miguel, perante todos que não se vá embora pois a sua presença ali é muito querida. Todos os funcionários apoiam o seu pedido e Miguel assente em ficar.

Gisela e Quim têm outro encontro, às escondidas, na casa de chá e são apanhados em flagrante por Miranda e Lucas. Este fica furioso e sai de imediato enquanto Miranda barafusta com a prima por estar ali, sem autorização.

A sós com Bárbara, Miguel confessa que não esperava uma atitude daquelas da sua parte. Esta admite que gosta dele e que não quer voltar a perdê-lo.

Timóteo chega a São Tomé e encontra Edite bastante frágil. Esta fica surpreendia ao saber que o marido deixou tudo para vir ao seu encontro. Abraçam-se apaixonados.