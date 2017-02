Resumo: 131º Episódio - 10 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já com as malas feitas para ir para casa de Pilar, Mafalda pede a Sebastião para lhe rapar o cabelo. Hesitante e nervoso, Sebastião avança enquanto Mafalda se mantém firme.

Na prisão, Clara e Camila comentam com estranheza o facto de Letícia e Jessica terem sido transferidas. Camila garante que fará tudo para a proteger ali dentro.

Francisca conta a Alice o episódio com Marta e insinua que esta se anda a drogar. Francisca também se lamenta por Manel não lhe dar apoio nem atenção em relação à gravidez. Por sua vez, Alice está feliz com Jorge mas teme a reação de Diana quando souber que o pai tem uma nova relação.

Pilar e Vicente esperam, nervosos, por Mafalda que está quase a voltar para casa. Teresa enaltece o comportamento de Sebastião em relação à neta e Pilar tem de o aceitar. Todos ficam em choque ao vê-la careca. Mafalda comporta-se como se nada fosse enquanto a família a olha apreensiva.

Timóteo despede-se da família de Edite em Portugal. Amália fala com desprezo da falta de condições em São Tomé e quer que o genro traga a filha para o pé de si. Gabriel fica sensibilizado ao saber que o pai deixou a universidade para regressar à sua terra.

Liliana oferece-se para trabalhar no bar de sumos de Helder mas este recusa porque estaria a trair a confiança de Tomané.

Lucas acorda tarde para ir trabalhar e Preciosa ajuda-o a arranjar uma roupa para levar à entrevista com o programa de marcas. Ao abrir uma gaveta, Preciosa encontra um saquinho de ritalina e fica preocupada. Lucas tem antecedentes de consumo de drogas mas justifica andar a tomar aquilo para ter mais energia. Para tranquilizar a amiga, finge deitar tudo fora

Vicente encontra-se com Ricardo para saber se este encontrou alguma coisa no computador de Francisca mas o filho não tem nada para lhe apresentar.

Pilar visita Lobo, no seu armazém. Este chamou-a ali para lhe dizer que a tentativa de homicídio de Clara foi encomendada. Pede-lhe ainda que ponha Camila na mesma cela de Clara para esta estar mais protegida.

Miguel visita a produção de cerveja artesanal e fica impressionado. Assim, fica mais convencido de voltar a fazer encomendas. Nesse momento, chega a equipa de reportagem para a entrevista dos autores da cerveja “Dolorosa”. Gisela aproveita o momento para dar nas vistas. Lucas tem de a levar dali para Armando poder falar, à vontade.

No supermercado, Nelson irrita-se com a mãe por esta ter mudado os turnos e, dessa forma, ter impedido que estivesse na entrevista com o pai. Dolores observa Quim e Teresa a conversarem e não vê isso com bons olhos. A conversa decorre sobre Mafalda e Quim apoia Teresa que está triste por causa da neta ter cancro. Bárbara, ansiosa, procura Miguel, acabou de saber que este vai ser transferido para outra loja.

Sebastião, Manel e Luísa comentam o roubo de uma obra de arte. Desconfiam que Lobo deve estar envolvido e planeiam investigá-lo.

Ricardo não consegue disfarçar o seu choque ao ver Mafalda careca. Ambos temem a reação de Pilar à doença de Mafalda e à visita de Ricardo. Pilar chega, nesse momento, ao telefone com o diretor da prisão. Conseguiu que Camila fosse para a cela de Clara.

No ginásio, Lucas fala de forma agressiva com Alex. Este defende-se e acusa-o de estar a consumir demasiada ritalina mas Lucas só quer que este lhe venda mais. Afonso vê a transação e vai ter com Alex para o alertar de que isso põe em perigo mas este não lhe dá ouvidos.

Francisca procura Manel e tenta exigir-lhe atenção mas Manel não cede às suas conversas. Ainda a acusa de ter tentado matar Clara e garante-lhe que a prende se descobrir que foi mesmo ela a mandar fazer mal a Clara.

Gisela e Alice provam a nova receita do bolo da sogra e ficam maravilhadas com o sabor. Todos batem palmas quando Miranda oferece uma fatia de bolo, por conta da casa.

Amália fica incomodada ao encontrar Teresa em casa de Joel. Desconfiada, afirma que não gosta da sua proximidade com Quim e Teresa sente-se ofendida com o comentário.