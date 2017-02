Resumo: 130º Episódio - 9 de fevereiro (quinta-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lobo também põe essa hipótese mas Ricardo acha muito rebuscado. Planeiam pedir ajuda ao advogado para recorrer da decisão do juiz. Entretanto, avisa Ricardo que terão um novo trabalho de roubar uma peça de arte.

Bárbara aconselha a mãe a procurar ajuda de um psiquiatra. Vicente aparece e Pilar desabafa tudo o que lhe vai na alma, está cansada da impunidade de Francisca. Vicente fica horrorizado ao saber que a sua meia-irmã pode ter sido capaz de ter mandado matar Clara. Pilar planeia ameaçar Francisca, dizendo que as reclusas deram o nome dela.

No supermercado, decorre o concurso de culinária. Miranda e Armando têm consciência de que Dolores vai ter um desgosto por não ganhar mas ao menos percebe, duma vez por todas, que não sabe cozinhar. Armando planeia fazer o mesmo prato que ela e trocar.

Liliana queixa-se de Tomané a Preciosa porque pensa que este está a tentar convencer Alice a despedi-la. Nelson aproveita o concurso de culinária para visitar Preciosa e justifica-se à amiga por ter voltado para casa.

De tarde, Mafalda continua a vomitar e Sebastião sente-se nervoso. Insiste para que coma mas esta não quer. Mafalda começa a ter dúvidas em relação à casa que alugaram por ser um quarto andar sem elevador e pondera ir para casa da mãe, para estar mais amparada.

O concurso continua e todos os concorrentes estão a terminar o empratamentos dos seus pratos. Armando está atento ao que Dolores está a fazer para a imitar. Quando ninguém está a ver, Armando troca os pratos. Miguel faz a contagem final e começa a prova dos pratos. Quando chega o momento de provarem o prato de Armando, o júri fica desconfortável. Dolores fica feliz porque os comentários ao seu prato são excelentes e acaba mesmo por ganhar o concurso. Jorge e Alice também assistem e este repara que Alice não está a usar a aliança de casada, o que o deixa feliz.

Teresa trata de Francisca que ainda está combalida com a queda provocada por Marta. A adolescente defende-se alegando que só se defendeu enquanto Pilar também chega para dar notícias de Clara. Esclarece que a bem das irmãs, não farão nada contra Francisca. Sem ninguém ver, Marta ajuda o primo Ricardo a aceder ao computador de Francisca.

Miranda e Dolores chegam a casa e todos ficam espantados de saber que esta ganhou o concurso de culinária. Dolores vangloria-se e critica Armando. Miranda vê-se obrigada a dizer à mãe que se ganhou foi porque Armando trocou os pratos para não a deixar perder o concurso, à frente de toda a gente. Diz-lhe com todas as letras que cozinha muito mal e que ninguém gosta dos seus cozinhados. Dolores ouve-a de boca aberta.

Gisela sugere aulas de dança fit para a AVA e oferece-se para ser ela a dar essas aulas. Amália tem algumas dúvidas em relação às ideias de Gisela. Quando esta pergunta por Quim, Amália e Helena explicam que Quim foi jantar com uma amiga e não sabem quem é.

No hostel, Quim janta com Teresa enquanto desabafa com esta sobre Gisela. Teresa também está preocupada com Francisca e com a queda que deu. Solidários um com o outro, dão as mãos e Tomané repara nisso e fica admirado. Também Vicente repara na mãe e em Quim e fica intrigado. A sós com Teresa, Vicente comenta a mãe que acha que Quim é muito novo para ser seu amigo.

No quarto de Mafalda, Liliana e Alice ajudam e tentam fazê-la comer alguma coisa.

No hospital, Diana continua a insistir com Gabriel para que a deixe sair mas este mantém-se firme. Ao saber que Edite está doente, Diana entra em paranóia e, apesar de Gabriel explicar que a mãe tem malária, as alucinações auditivas dizem-lhe que Edite é outra cobaia. Jorge visita a filha e Diana pede ao pai para a ajudar a sair dali e perante a recusa, volta a rejeitá-lo.

Para se vingar de Marta, Francisca pede a Telmo que arranje ecstasy. Este não percebe quais são os seus planos e alerta-a para ter cuidado.

Afonso visita Clara na prisão e conta que Pilar apontou uma arma a Francisca por sua causa. Esta fica nervosa e só se tranquiliza com o facto de Ricardo ter apagado os registos dos vídeos do assalto ao museu do computador de Francisca. Clara aproveita o tempo que vai ter livre na prisão para terminar a tese do curso.