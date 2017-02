Resumo: 129º Episódio - 8 de fevereiro (quarta-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

Mafalda tenta arranjar-se para ir trabalhar e Sebastião discorda dessa atitude. Esta não quer que a tratem como uma doente terminal e não percebe que deixa a família numa situação delicada por não permitir que a ajudem.

No hostel, Nelson recebe uma encomenda. É uma coleção de bonecos de tablewargaming. Lê no cartão que acompanha a encomenda, o pedido de desculpas de Dolores e fica comovido. Nesse mesmo instante, pede a Liliana que lhe faça o check-out.

Armando avisa Lucas que vão ser entrevistados por um programa de marcas e este reage mal a isso.

Aflito, Timóteo avisa Amália de que Edite não embarcou no avião pois está muito doente. Amália e Helena ficam muito angustiadas e sem saber o que fazer.

Preciosa tem alta do hospital e regressa ao hostel. Fica triste ao saber que Nelson voltou para casa de Dolores.

Cátia pede a Miranda para fazer uma tatuagem mas a mãe não autoriza. Nelson volta para casa e Dolores fica extasiada e promete ao filho que não volta a mexer nos seus bonecos.

Pilar visita Clara na prisão. Esta ainda está nervosa e fala com dificuldade. Ambas concordam que a tentativa de homicídio deve ser encomenda de Francisca e Pilar fica de interrogar as duas reclusas para tentar apurar a verdade.

Sebastião brinca com Luisa por causa da sua promoção a inspetora chefe. Desculpa-se por ter chegado tarde e Luisa põe-no à vontade para tirar uns dias e poder acompanhar Mafalda. Manel fica devastado ao saber que Clara foi atacada na prisão.

Francisca anuncia aos funcionários da fábrica que poderá haver cortes nos salários por falta de trabalho e, eventualmente, despedimentos. Gera-se um burburinho e algum mal estar.

Ao entrar na cozinha, Tomané fica constrangido com a presença de Liliana. Também se irrita com o à vontade da ex-noiva com o seu irmão. Desatam a discutir e é Alice quem acalma a situação.

Bárbara prepara-se para ir ter com Mafalda e delega em Miguel a organização do concurso de culinária. Dolores irrita-se por haver tanta gente a concorrer.

No ginásio, Tomané pergunta a Quim como torceu o pulso mas este não revela como nem com quem estava quando isso aconteceu. Noutro canto, Ricardo tenta fazer as pazes com Afonso mas este vira-lhe as costas.

Bárbara partilha com Mafalda que Clara sofreu uma tentativa de homicídio. Mafalda planeia, de imediato, ir visitar a prima enquanto Bárbara sente aversão disso. Vicente também aparece para visitar Mafalda e Bárbara, na presença do pai, inventa que já está de saída.

Francisca fica irritada ao saber que Clara ainda está viva enquanto Telmo só pensa em fugirem dali, com receio de ser denunciado. No entanto, isso é a última coisa que Francisca quer fazer.

Sebastião conversa sobre trivialidades com Manel enquanto trabalham mas este está distraído, absorto a pensar em Clara. Não consegue deixar de se preocupar com ela.

Francisca visita Pilar, em sua casa. Revoltada, a inspetora agarra numa arma e aponta-a a Francisca e acusa-a de ter tentado matar a sobrinha. De cabeça perdida, Pilar garante-lhe que não volta a fazer mal a ninguém da sua família. A situação só se resolve porque Marta e Bárbara entram em casa de Pilar e, perante isso, Pilar recua. Bárbara fica muito preocupada com a mãe.

Já em casa, Marta acusa Francisca de ter feito mal a Clara. Esta bate-lhe e, pela primeira vez, Marta vira-se a ela e empurra a madrasta. Francisca puxa-lhe os cabelos e Marta, zangada, empurra-a com mais força ainda e Francisca cai, desamparada e bate com a barriga num degrau.

Camila comenta com Clara que o que lhe aconteceu foi encomendado por alguém. Esta fica ansiosa com essa observação.