Resumo: 128º Episódio - 7 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No supermercado, Quim conta a Dolores que a irmã de Bárbara tem cancro. Dolores fica muito impressionada. Nelson chega atrasado por causa de Preciosa que ainda não teve alta do hospital e Dolores implora ao filho para que volte para casa. De seguida, Dolores comenta com Bárbara que não deve ser nada fácil ter alguém próximo doente. Bárbara desaba a chorar à frente de todos os colaboradores. Miguel ajuda-a a recompor-se e faz-lhe ver que não tem mal nenhum chorar. Deixa Bárbara mais descansada quando explica que não irá para outra loja, tão depressa.

Liliana faz uma animação com a gravação de Gisela a comer um bolo para publicar nas redes sociais. Tomané interrompe-a e tenta meter conversa e esta ignora-o. Este começa a vacilar com a mudança de comportamento de Liliana.

Edite trabalha arduamente e continua mesmo a arder em febre. Zilândia percebe que a patroa está a arder em febre e aconselha-a a descansar mas esta não pára de trabalhar.

No hostel, Timóteo conversa com Gabriel sobre Diana e continua a insistir para o filho pensar bem se deve continuar com o namoro. Gabriel fica irritado com a vinda de Edite a Portugal, por sua causa. Mafalda chega do hospital e quer enfiar-se na cama e descansar. Pilar ainda tenta convencer a filha a voltar para casa mas esta insiste em ficar no hostel, com Sebastião. Mafalda continua a desvalorizar a gravidade da situação, deixando a mãe e Sebastião sem argumentos.

Na prisão, Camila aproxima-se de Clara e explica que é a mãe de Guilherme. Clara alegra-se por saber que tem alguém ali mas não quer ficar a dever favores a Lobo. Noutro lado, Letícia e Jessica planeiam matar Clara.

Nelson vai à casa da mãe buscar roupa e esta pede-lhe que volte para casa. Queixa-se de estar a ficar sozinha mas ao ver o filho feliz a viver no hostel, não insiste mais.

Gisela fica furiosa ao ver que Liliana publicou o vídeo dela a comer bolo. Quim salva a situação e distrai a sua amada com mais uma fantasia sexual, na casa de chá. Dançam de forma sensual mas Quim cai e torce o pulso, durante o impacto.

Gabriel sente remorsos por ter sido negligente com Preciosa, no hospital. Admirado, conta a Manel que foi Francisca quem o ajudou a resolver a situação.

Na prisão, Clara prepara-se para dormir quando a guarda Guida lhe traz um comprimido para dormir. Apesar de relutante, Clara aceita.

Francisca discute, novamente, com Teresa por causa dos seus pais adotivos. Esta insiste que a filha se devia entender com Vicente e acabarem com a guerra constante. No entanto, Francisca ameaça a mãe e ordena-lhe que não volte a meter-se onde não deve ou interna-a num hospício.

Vicente procura Ricardo para lhe pedir um trabalho sujo: aceder ao computador de Francisca para arranjar algo que a incrimine a troco de dinheiro. Ricardo fica surpreso com o pedido do pai.

Durante a madrugada, Mafalda vomita várias vezes. Sebastião tenta ajudar mas Mafalda mantém-se firme e serena. Sebastião não a larga e beija-a, preocupado.

Enquanto Clara dorme, Jessica enrola um lençol para fazer um nó de forca. Noutra cela, Letícia paga à Guarda Guida que lhe abre a cela de Clara. De seguida, Letícia manda a guarda embora e em conjunto com Jessica tentam asfixiar Clara, que acorda e tenta libertar-se da situação. Camila percebe pelas movimentações que algo de estranho se passa e chama outra guarda. Esta consegue chegar a tempo de evitar o pior, aponta a arma às duas reclusas que se vêem obrigadas a libertar Clara.

Impaciente, Francisca tenta saber através de Telmo se o serviço está tratado mas este não sabe responder. Marta entra e pede-lhe para ir visitar Clara à prisão, sem sucesso. Perante a recusa, Marta afirma que vai pedir autorização a um juiz e que fará tudo até conseguir.

Em casa de Pilar, ao pequeno-almoço, esta recebe um telefonema da prisão a comunicar que Clara foi atacada. Afonso e Bárbara ficam muito apreensivos.

Na sede da PJ, Manel fica surpreendido ao saber que Luisa vai substituir Pilar até terminar a licença sem vencimento. Dá-lhe os parabéns e considera que esta pode fazer um bom trabalho, tanto como Pilar.

Mafalda tenta arranjar-se para ir trabalhar e Sebastião discorda dessa atitude. Esta não quer que a tratem como uma doente terminal e não percebe que deixa a família numa situação delicada por não permitir que a ajudem.

No hostel, Nelson recebe uma encomenda. É uma coleção de bonecos de tablewargaming. Lê no cartão que acompanha a encomenda, o pedido de desculpas de Dolores e fica comovido. Nesse mesmo instante, pede a Liliana que lhe faça o check-out.

Armando avisa Lucas que vão ser entrevistados por um programa de marcas e este reage mal a isso.

Aflito, Timóteo avisa Amália de que Edite não embarcou no avião pois está muito doente. Amália e Helena ficam muito angustiadas e sem saber o que fazer.

Preciosa tem alta do hospital e regressa ao hostel. Fica triste ao saber que Nelson voltou para casa de Dolores.

Cátia pede a Miranda para fazer uma tatuagem mas a mãe não autoriza. Nelson volta para casa e Dolores fica extasiada e promete ao filho que não volta a mexer nos seus bonecos.

Pilar visita Clara na prisão. Esta ainda está nervosa e fala com dificuldade. Ambas concordam que a tentativa de homicídio deve ser encomenda de Francisca e Pilar fica de interrogar as duas reclusas para tentar apurar a verdade.