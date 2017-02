Resumo: 125º Episódio - 3 de fevereiro (sexta-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Manel cruza-se com Sebastião à porta da sala do julgamento e comunica-lhe, consternado, que Clara admitiu que participou no assalto. Sebastião fica em choque.

O Dr. Varela tenta remediar a situação mas Clara mantém-se firme na sua posição. Na audiência, Afonso e Pilar assistem preocupados. O juiz tenta convencer Clara a denunciar os outros assaltantes para atenuar a sua situação mas esta não revela nada, só mostra arrependimento.

Já fora da sala, Afonso partilha a sua tristeza com a irmã. Clara chora, desolada e o irmão tenta assumir a sua responsabilidade na situação mas Clara recusa, novamente, acusar os outros assaltantes.

Mais tarde, em casa, Daniela está preocupada com Clara e estranha não ter sido preciso depor. Marta evita contar à irmã mais nova que Clara pode ser presa.

Francisca fica satisfeita com a possibilidade de Clara ser presa e, de seguida, manda o Dr. Nogueira avançar com o processo das partilhas.

Em casa de Pilar, Clara desabafa com os tios e Bárbara. Estão todos muito preocupados com o desfecho do julgamento depois da confissão de Clara. Bárbara condena a prima mas Pilar faz questão de repor a verdade e repreende a filha. Para tranquilizar a sobrinha, Pilar garante-lhe que tomará conta dos sobrinhos e sugere que Afonso vá viver para sua casa.

Cruz sente receio de que Clara denuncie os outros assaltantes e critica Lobo por ter ido assistir ao julgamento. Apesar de Lobo não admitir, está cego por Clara, o que deixa Ricardo muito apreensivo.

Manel revolta-se com a presença de Lobo enquanto Sebastião enaltece a coragem de Clara ao defender a irmã mais nova de depor contra si e fica a pensar que a razão para Manel se separar de Clara foi o facto de ter participado no assalto.

No hostel, Nelson vê-se aflito para preparar uma refeição e é Liliana quem o ajuda a fazer uma omelete. Tomané, por sua vez, sente-se retraído com a presença da ex-namorada ali. Lucas está cada vez com pior humor por causa do consumo de drogas.

Em casa dos Paiva, Manel conta à família a confissão de Clara no assalto. Helena aconselha o filho a esquecê-la para poder ter paz.

Pilar vai perdendo a paciência com o facto de Mafalda a excluir da situação da sua doença. Bárbara aconselha a mãe a ser menos controladora.

Clara conta toda a verdade a Miranda que, em momento nenhum, põe em causa a amiga. Miranda percebe, finalmente, que Lobo é um criminoso e que está envolvido no assalto que está em julgamento e fica aliviada por já não ter nada a ver com ele. Afonso chega a casa, destroçado e quer assumir também a responsabilidade no assalto. No entanto, Clara impede-o e sugere-lhe que vá viver com Pilar para estar perto de Marta e Daniela. Emocionados, os irmãos abraçam-se.

Desesperada, Pilar vai ao hospital para pedir a Francisca que lhe diga qual é a situação real de Mafalda. Francisca vê nos registos do hospital e relata tudo, deixando a cunhada muito emocionada.

Clara entra, de rompante, em casa de Francisca para se despedir das irmãs. Daniela fica muito nervosa e foge. Marta percebe que a irmã mais velha está cheia de medo e apoia-a incondicionalmente. Choram e riem enquanto se despedem.

Para animar Armando, Gisela aconselha o tio a ir de férias sozinho mas este não consegue ir a lado nenhum sem Dolores. Em alternativa, fala-lhe de fazer workshops para se entreter. Lucas termina um painel de azulejos e Armando diz-lhe, apreensivo, que não há mais trabalho.

No supermercado, Tomané apresenta Helder a Dolores. Este elogia-a e Dolores fica animada. Desata a falar-lhe de Miranda, pensando que este seria um bom partido para a filha.

O Dr. Varela ainda tenta que Clara reconsidere o seu testemunho mas esta afirma que não voltará atrás, nem na confissão nem vai denunciar Lobo. Francisca chega ao tribunal e troça da situação de Clara.

Na sala de audiências, Clara e a família ouvem, nervosos, a leitura da sentença. Apesar de não ter antecedentes, o juiz condena-a a dois anos de prisão. Todos ficam em choque e o Dr. Varela tenta contrapor a decisão, sem sucesso. O juiz justifica que se Clara colaborasse, denunciando os outros assaltantes, teria mais atenuantes.

À saída do tribunal, os jornalistas interpelam a família de Clara mas ninguém quer prestar declarações. Por fim, Clara sai, escoltada por agentes e tenta esconder a cara.