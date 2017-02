Resumo: 124º Episódio - 2 de fevereiro (quinta-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Pilar sente-se impotente em relação à filha Mafalda que não se deixa ajudar. Clara agradece à tia por estar presente no julgamento e sente-se cada vez mais culpada em relação a Manel. Clara está disposta a tudo, só não quer que Daniela passe pelo sofrimento de a denunciar e pede a Pilar para tomar conta dos seus irmãos se for condenada.

Gabriel tenta em vão trazer Diana à realidade mas esta insiste na teoria da conspiração dos laboratórios. Quando esta percebe que foi Gabriel quem a levou para o hospital fica desconfiada e pede-lhe que lhe traga Timóteo para conversar consigo.

Lobo procura Miranda e termina tudo com ela, deixando-a bastante desiludida. Justifica-se com o facto de não querer nenhum relacionamento sério e esta devolve-lhe a pulseira.

No hospital, já de bata e quase pronta para a operação, Preciosa tenta fugir mas Nelson impede-a e convence-a a dar esse passo importante. Resignada, esta entrega-lhe cartas de despedida que escreveu.

Lucas goza com Gisela enquanto esta faz mais um dos seus vídeos. Acusa-a de comer mais do que toda a gente e rouba-lhe o telemóvel. Gisela consegue reaver mas fica irritada com ele. Quim chega e interrompe a proximidade entre eles. Vem convidar Gisela para almoçar e disfarça, afirmando que são só amigos.

Bárbara desabafa com Miguel sobre Mafalda e não quer fraquejar mas desata a chorar com medo que a irmã morra. Para desanuviar, Miguel comunica-lhe que teve uma ideia, fazer um concurso de culinária para os clientes. Bárbara aceita, de imediato, a sugestão.

Francisca fala com Teresa de forma agressiva por pensar que foi a mãe quem deu a morada dos seus pais adotivos a Vicente. Ainda se vitimiza e não revela porque razão estes a estão a chantagear.

Henrique está quase de partida e conversa com Alice quando Ricardo chega ao hostel e fica apreensivo com a sua partida. Jorge chega e Henrique aproveita para ir terminar de fazer a mala. Jorge está muito preocupado com Diana e encontra refúgio em Alice, por quem se está a apaixonar.

Ricardo aproxima-se de Henrique e não consegue evitar beijá-lo, em tom de despedida.

Gisela e Quim almoçam no bar de Helder. Fazem planos para realizar novas fantasias sexuais. Helder interroga-os sobre serem namorados e Gisela rejeita, deixando Quim desiludido.

Dolores pressiona Miranda a contar-lhe tudo sobre o presente que recebeu de Lobo mas esta esclarece à mãe que não há nada para saber.

À chegada do tribunal, Pilar fica furiosa ao ver Lobo a entrar e tenta dissuadi-lo a estar no julgamento mas este insiste em ficar.

Ansiosa, Clara espera que a chamem para o julgamento e a sua maior preocupação é que Daniela seja obrigada a testemunhar contra si. Afonso tem esperanças de que o depoimento da irmã mais nova não seja suficiente para provar que Clara estava presente.

Em casa, Daniela implora a Francisca para não a obrigar a ir depor.

O juiz dá início ao julgamento e vão sendo ouvidas as várias testemunhas. Clara assiste a tudo, em silêncio e muito angustiada. O Dr. Varela conduz a sua defesa tentando provar que Clara não esteve envolvida no assalto à ourivesaria.

Mafalda confronta Ricardo pois viu o irmão sair do quarto de Henrique. Ricardo acaba por admitir que não consegue deixar de pensar em Henrique e que se sente a enlouquecer com isso, não admitindo a sua homossexualidade.

Apesar de Fátima alertar de será obrigada a chamar a polícia , Vicente vai ao seu gabinete, na fábrica de azulejos, recolher alguns documentos. Armando apoia o patrão e Vicente pede-lhe que seja os seus olhos e ouvidos na fábrica.

Ambos temem pela continuidade da fábrica, agora nas mãos da má gestão de Francisca.

Teresa encontra-se com Noemia e Severino e critica-os por quererem extorquir dinheiro a Francisca. Sem revelarem a razão, estes exigem mais dinheiro mas Teresa recusa-se a pagar.

Ao ouvir chamarem o nome de Daniela, na sala do tribunal, Clara admite perante todos os presentes que participou no assalto. Evita com isso que Daniela deponha contra si. Manel e Lobo assistem boquiabertos.