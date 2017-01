Resumo: 121º Episódio - 30 de janeiro (segunda-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Helder confessa a Tomané que Liliana esteve no seu quiosque e o irmão fica incomodado com essa proximidade.

Ricardo e Henrique trocam palavras azedas e Henrique recusa-se a dizer quando é que se vai embora. Mafalda interrompe o momento para convidar o irmão a ir também jantar consigo, deixando-o indeciso.

Miranda defende Lobo perante Clara pois este defendeu-se das acusações que lhe fizeram com desculpas plausíveis. Clara não tem como reforçar os seus avisos. Miranda está contente com ele e não vai deixar de estar com ele por causa de suspeitas.

Francisca desconfia que algo tenha acontecido com Daniela pois acha-a agitada. É surpreendida com a chegada de Manel que vem exigir que faça, de imediato, o teste de paternidade. Como esta recusa, Manel pondera meter um processo para a obrigar.

Armando procura Dolores para lhe dizer que quer o divórcio. Esta, orgulhosa, aceita imediatamente, deixando-o desapontado. Dolores exige ficar com a casa e deixa-o ficar com tudo o resto. Quando Nelson percebe que a mãe deitou os seus bonecos no lixo, tem um ataque de asma. Armando repreende Dolores e Nelson decide, nesse momento, sair de casa.

Preciosa conta a Lucas que, com a ajuda de Nelson, voltou a marcar a operação. Lucas brinca com a amiga, dizendo que Nelson gosta dela e aproveita para lhe perguntar se tem visto Gisela no supermercado, pois está desconfiado que esta anda metida com Quim mas Preciosa não quer acreditar nisso.

Quando Vicente encontra Ricardo no jantar desatam a acusar-se um ao outro. Mafalda chega a tempo de os separar.

Clara desabafa com Afonso pois sente-se responsável por Daniela estar tão confusa. De facto, esteve no assalto. Partilha que Daniela contou que Francisca ameaçou Marta com uma seringa e que está a chantagear Daniela com isso. Irritado, Afonso tem vontade de matar a madrasta.

O jantar de Mafalda com a família decorre e esta vai quebrando o gelo com todos. Acaba por explicar que a razão pela qual chamou todos ali tem que ver com o facto de estar doente, com cancro. Todos ficam em choque. Vicente quer saber quais os próximos passos do tratamento e Ricardo fica em choque ao ouvir que a irmã vai fazer quimioterapia. Pilar não gosta de ouvir que será Sebastião a acompanhá-la nos tratamentos. Bárbara quase desata a chorar de angústia enquanto Mafalda se esforça por tranquilizar toda a gente.

Luísa e Manel conversam animados e esta desafia-o para irem beber um copo quando Manel quiser. Este sorri, atrapalhado.

Já no quarto, Sebastião recebe um sms de Pilar que o espera na recepção do hostel. Quando este desce, Pilar pede-lhe que convença Mafalda a voltar para casa da mãe pois lá terá melhores condições, durante os tratamentos. Sebastião assente.

Marta tenta demover Daniela de ir a tribunal mas esta morre de medo de Francisca.

Clara procura Francisca e implora-lhe para que não obrigue Daniela a testemunhar contra si pois isso só vai fazer mal à criança. Já lhe tirou tudo e não há razão para continuar a fazer-lhe mal mas Francisca quer vingança.

Pilar e Vicente estão muito preocupados com Mafalda e querem fazer tudo pela filha mas temem a sua reação.

Mafalda continua a desvalorizar a doença e perante a sugestão de Sebastião de ir viver para casa de Pilar, novamente, recusa de imediato. A sua decisão está tomada e quer ir viver com ele num apartamento alugado para os dois.

Liliana insiste com Tomané para que este oiça os conselhos que alguns espectadores dos seus vídeos lhe dão para voltar para ela. No entanto, este não decide a sua vida pela opinião de estranhos.

Nelson prepara-se para sair de casa, de vez e Dolores tenta impedi-lo. Miranda apoia a decisão do irmão pois Dolores não pode fazer tudo o que quer e não ter consequências. Esta finge sentir-se mal mas ninguém lhe dá ouvidos e Nelson sai mesmo de casa.

Afonso tenta fazer as pazes com Alex mas este não o perdoa.

Francisca é chamada a depor na PJ no caso de Vicente. Aproveita a situação para convidar Manel para almoçar e este recusa.