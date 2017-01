Resumo: 120º Episódio - 28 de janeiro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Liliana implora, uma vez mais, a Helder que a ajude a reconquistar Tomané mas este não se quer meter nesse assunto.

Numa reunião da AVA, todos comentam o estado mental de Diana. Para bem de todos, Gabriel conseguiu levá-la ao hospital. Quim comemora ter passado no exame de código com Teresa, o que deixa Amália cheia de ciúmes. Teresa oferece-lhe um porta-chaves para quando tiver um carro.

Gisela partilha com Dolores que Armando se aliou a Vicente no negócio da cerveja, o que deixa Dolores mesmo irritada. Gisela aconselha a tia a cuidar de si para que Armando venha atrás dela. Mais tarde, Gisela põe Dolores a treinar a fazer abdominais e agachamentos e faz um vídeo disso.

Por outro lado, Lucas aconselha Armando a avançar para o divórcio para dar a entender a Dolores que está a seguir com a vida para a frente.

Sebastião aguarda, angustiado, por Mafalda num corredor do hospital. Mafalda sai e informa-o de que o tumor é grande e que terá de fazer quimioterapia e operação. Apesar de Mafalda o querer manter distante, Sebastião insiste que vai estar sempre ao seu lado e pede-lhe que fale com a sua família.

Ao ver Francisca sair de casa, Marta apressa-se a ligar a Clara para esta poder visitar Daniela.

Em casa de Jorge, Gabriel fica estarrecido ao ver o esquema de conspiração que Diana construiu. Percebe que esta enganou todos ao provar os comprimidos e identifica que eram somente doces.

Jorge também fica preocupado com a gravidade da situação da filha e aceita, conformado, que o melhor é que fique internada.

Timóteo está preocupado com Gabriel mas este insiste que fará tudo por Diana, deixando o pai frustrado.

Miranda tenta demover Manel em relação à decisão que tomou em separar-se de Clara. Este limita-se a dizer que não há volta entre eles. Ricardo cruza-se com Manel e acusa a prima de ter feito os assaltos para se livrar mais depressa da dívida a Lobo, dando a entender que esta não é inocente. Manel olha-o com desprezo e manda-o embora.

Clara entra em casa de Francisca e consegue ver Daniela. Esta revela à irmã mais velha que está a ser induzida a contar toda a verdade sobre o assalto da joalharia à polícia com receio de que Francisca faça mal a Marta. Clara e Marta ficam estarrecidas ao ouvir aquilo e Daniela chora com medo. De seguida, Clara pede a Marta que seja paciente com a irmã mais nova.

Francisca continua a iludir Telmo em relação a querer ficar com ele e a terem um filho juntos.

Mafalda convida os pais para jantar para lhes comunicar que está doente.

Ricardo conta a Lobo que Manel não lhe deu ouvidos em relação a Clara. Lobo planeia fazer matar Manel pois não quer ter um inspetor da PJ à perna.

Manel vai ao ginásio cancelar a sua inscrição e trata Clara muito mal. Apesar de todas as explicações, Manel não cede um milímetro.

Diana acorda do sedativo e fica agitada ao saber que está internada. Pede a Gabriel para a libertar mas este explica que descobriram que esta não tomava os comprimidos e que precisa de ser medicada e vigiada para ficar bem.

Jorge sente-se culpado por não ter percebido o que se estava a passar. Miguel apazigua o irmão e apoia-o, afirmando que este tem de viver a sua vida.

No supermercado, Mafalda também convida Bárbara para o jantar de família e avisa que Ricardo também estará presente. Noutra seção, Nelson ajuda Armando a escolher as bolachas de que gosta. Quando Nelson conta ao pai que Dolores até vai ao ginásio, Armando fica para morrer.

Miranda repreende Gisela por estar a fomentar o afastamento entre Armando e Dolores. Enquanto isso, esta coloca todos os bonecos de Nelson num saco de lixo e põe tudo num contentor.