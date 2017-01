Resumo: 117º Episódio - 25 de janeiro (quarta-feira)

Victor Freitas\302\251

Preciosa chora sozinha no seu quarto pois não teve coragem de fazer a operação e fugiu do hospital. Nelson procura-a e consola-a, garantindo que da próxima vez não a deixará ir sozinha.

Liliana pede ajuda a Helder para convencer Tomané a voltar para ela. Apesar de reconhecer que o irmão está triste,Helder não colabora.

Mafalda partilha com Sebastião que o cancro está bem localizado e que não tem metástases. Conta também que esteve com Pilar e que ficou a saber que a mãe vai tirar uma licença sem vencimento, deixando o inspetor espantado.

Helena não se conforma com o que acabou de saber acerca de Clara e exige que o filho faça com que todos os envolvidos paguem pelo crime.

Clara chora de tristeza por causa de Manel e Dolores, preocupada, tenta saber junto de Afonso porque é que o casamento com Manel acabou. Quando fica a sós, Dolores prova uma cerveja “Dolorosa” e aprecia sozinha o sabor.

No espetáculo das Zorras, Lucas pergunta diretamente a Quim se namora com Gisela e este nega. Gisela fica nervosa com isso mas depois de saber que Quim manteve segredo, combina novo encontro com ele. Sebastião e Mafalda assistem ao espetáculo e este discorda que a namorada esteja a beber álcool. Nelson tenta convencer novamente Miguel a voltar a encomendar cerveja artesanal para o supermercado. Lobo surpreende Miranda que fica feliz de o ver ali.

Gabriel sonda Diana sobre a conversa que teve com Manel e esta, sedutora, disfarça e desvia o assunto.

Pilar arruma a casa para se distrair do seu nervosismo. Bárbara mantém-se irredutível em relação a Vicente e ao seu escândalo.

Clara proíbe Marta de voltar a procurar o vídeo. Depois de desligar, Marta recrimina Daniela por tê-la denunciado perante Francisca.

Manel procura Francisca, furioso, por esta ter exposto Clara perante a sua mãe. Agarra-a com força e obriga-a a entregar-lhe o vídeo. Garante que nunca voltará para ela, aconteça o que acontecer.

Depois de visitar a campa de Carlos, Helena decide ir à PJ falar com Pilar para apresentar queixa de Clara mas recorda-se de que foi Clara quem a salvou quando teve o AVC e recua na sua decisão.

No ginásio, Clara tenta acalmar Alex em relação a Afonso mas Alex não quer ouvir falar disso.

Guilherme faz uma birra porque Lobo é demasiado ocupado para estar com ele. Sem alternativa, Lobo cede à vontade do filho.

Afonso encontra-se com Manel para repor a verdade em relação à colaboração de Clara nos assaltos e mostra, inclusive, a marca do tiro que levou. No entanto, Manel não consegue perdoar.

Vicente recrimina Francisca pelo insucesso de alguns negócios e esta alega ser responsabilidade dele, por causa do escândalo com uma menor. Ao saber que o irmão fez queixa dela na PJ, Francisca fica furiosa e ameaça-o mais ainda.

Ao ver Gabriel falar com uma hóspede, Diana sente ciúmes e faz uma cena, deixando-o mal visto. Mesmo com todas as explicações, Diana insiste que Gabriel está a enganá-la.

Miguel e Bárbara reconhecem, tristes, que o melhor é este regressar ao Algarve para não continuarem a ter conflitos.