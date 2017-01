Resumo: 116º Episódio - 24 de janeiro (terça-feira)

Victor Freitas\302\251

Enquanto Mafalda é solidária com o pai, Bárbara não consegue gerir a vergonha que sente ao ver o pai exposto assim.

Afonso confessa finalmente a Marta a razão pela qual Francisca conseguiu dar cabo da lua de mel de Clara e Manel. Cátia interrompe a conversa e Afonso apressa-se a sair dali para não ter de conviver com ela.

Muito nervosa com a operação, Preciosa pede a Nelson para não a acompanhar ao hospital pois quer ir sozinha e enfrentar o seu medo, duma vez por todas.

Liliana surpreende Tomané em lingerie, no seu quarto. Apesar de se sentir muito tentado, manda-a embora dali, deixando Liliana muito frustrada.

Daniela fica nervosa ao ver Marta à procura da pen drive com o vídeo. Aconselha a irmã a não fazer nada que as prejudique e reforça que Clara é uma mentirosa.

Francisca encontra Helena no hostel e comenta com esta a separação de Manel e Clara. Apesar de estar preocupada com o suposto neto, Helena deixa bem claro que o filho só será feliz ao lado de Clara.

Alice e Henrique conversam e este pondera regressar aos Emirados Árabes Unidos pois não consegue lidar com Ricardo. Francisca aparece e desabafa com a amiga, cínica, sobre o escândalo de Vicente.

Teresa ajuda Quim a estudar para o exame de código e Amália sente ciúmes. De seguida, repreende o neto por ser tão próximo de Teresa.

Gisela aproveita a presença de jornalistas para promover o seu blogue. No entanto, quando percebem que esta não vai falar de Vicente, rapidamente param de a gravar.

Francisca expulsa Marta da biblioteca e dá a entender que sabe que esta anda à procura da pen drive. Depois da filha adotiva sair, Francisca imprime alguns fragmentos do vídeo em que se vê Clara no assalto ao museu.

Manel partilha com Gabriel a sua preocupação em relação ao estado mental de Diana. Manel recorda o momento em que esta agrediu Clara com uma faca quando Timóteo entra e ouve tudo. Chama o filho à atenção e aconselha-o, novamente, a afastar-se da namorada, deixando-o furioso.

Em sua casa, Diana analisa o relógio que a mãe lhe ofereceu à procura de algo fora do normal. Continua a ludibriar o pai em relação à medicação.

Francisca faz chegar, anonimamente, a Helena algumas fotografias onde se vê Clara no assalto ao museu. Ao receber o envelope e ao ler o bilhete que lá está, Helena fica em choque. Com angústia, chama Manel que não tem como negar o que ali está. Acaba por contar tudo à mãe sobre a sua separação de Clara. Helena quer encontrar-se com Clara para lhe dizer tudo mas Manel consegue dissuadi-la.

Clara discorda que Afonso tenha pedido a Marta para procurar o vídeo do assalto, porque isso torna a convivência das irmãs com Francisca, perigosa.

Vicente discute com Teresa por causa desta estar sempre em culpa e a aceitar tudo o que Francisca faz. Perante o comportamento da mãe, Vicente expulsa-a da fábrica.