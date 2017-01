Resumo: 115º Episódio - 23 de janeiro (segunda-feira)

Paulo Goulart Photography

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lucas percebe que Gisela tem outra pessoa e para não dar parte fraca, afirma também ter estado com outras mulheres.

Vicente recebe um telefonema dum jornalista que o interroga sobre ter estado com uma menor. Nega tudo e ainda o acusa de difamação. Pilar surpreende o ex-marido e partilha com ele que vai tirar uma licença sem vencimento porque Manel descobriu tudo. Reforça que Vicente sempre teve razão em relação a Ricardo e lamenta não lhe ter dado mais ouvidos. Pilar e Vicente olham-se com nostalgia e saudade.

Sebastião surpreende Mafalda combinando um jantar surpresa com esta e com Vicente. De seguida, Sebastião vai beber um copo com Manel.

Quim comunica à família que está apaixonado e que quer mesmo ficar com a sua nova namorada. Lucas aparece em casa dos Paiva para comprar droga a Alex, o que o deixa irritado.

Gisela também confidencia a Miranda que está feliz com Quim pois este faz por ela o que nunca ninguém fez.

Diana continua a ter surtos psicológicos mas disfarça o mais possível perante o pai. Jorge não se apercebe de nada.

Daniela acorda de noite depois de ter um pesadelo com Clara. Culpa a irmã de ser uma mentirosa e responsável pelo seu mal estar.

Ricardo leva uma prostituta para o hostel e Henrique observa reprovador.

Lobo procura Clara na tentativa de uma aproximação mas esta não cede e ainda o avisa para se afastar de Miranda, que é boa pessoa e não merece ser mal tratada.

Vicente fica fora de si ao saber que Francisca avançou com a entrega de uma encomenda indevida. Pede-lhe explicações e esta afirma, irresponsável, que não acha nada de mal nisso. Aproveita para lhe mostrar o jornal onde Vicente aparece envolvido com Joana e onde é acusado de pedofilia. Desconcertado, Vicente olha para o jornal e de seguida, dá um estalo com toda a força em Francisca.

Ao ver Vicente tão abalado, Fátima oferece-se para testemunhar a seu favor se for necessário.

Pilar vê, perturbada, a notícia na internet. Acaba por descarregar em Sebastião que é quem está mais próximo de si. Quando pede a Sebastião para dar um recado a Mafalda, estranha saber que a filha não está a trabalhar e que vai ao hospital fazer exames.

Liliana entra no quarto de Ricardo, pensando que este já não se encontra ali. Fica assustada porque este está demasiado embriagado e pensa que este está em coma alcóolico. Pede ajuda a Henrique que vai a passar mas quando Ricardo o vê, escorraça-o.

No supermercado, Bárbara informa Miguel que, para o bem do funcionamento da loja, ainda não é o momento deste regressar ao Algarve. De seguida, Dolores regozija-se a mostrar a Bárbara a notícia onde aparece o seu pai, deixando-a muito perturbada. Ao vê-la tão fragilizada, Miguel tira-a dali. Apesar de saber de antemão a história de Vicente com uma menor, Bárbara não consegue lidar com o escândalo.

Ao cruzar-se com Manel, Diana afirma que Clara está envolvida num laboratório que faz experiências em humanos. Este fica sem perceber nada.

Francisca encontra-se com Joana para lhe pagar o combinado e esta ainda exige mais dinheiro para manter a mentira perante os jornais.

Vicente decide fazer queixa de Francisca por extorsão e Pilar apoia-o. Vicente está arrasado com as repercussões que este escândalo pode ter na fábrica de azulejos e também na família.